Rentiner, el comparador de renting de coches cierra su primera ronda y obtiene financiación de ENISA

martes, 23 de noviembre de 2021, 15:44 h (CET) La startup con sede en Barcelona fue creada en 2019 por Oscar Martí y Fran Nagaro Rentiner, el comparador de renting de vehículos ha conseguido un préstamo de ENISA y ha cerrado exitosamente una primera ronda de inversión. En la ronda han participado diferentes business angels.

La empresa liderada por los cofundadores Oscar Martí y Fran Nagaro que aún conservan más del 80% de las participaciones de la empresa, y procedentes del entorno fintech, se ha convertido rápidamente en uno de los principales players del sector del modelo renting o suscripción de coches online.

“Nuestro modelo de negocio es intensivo en captación de leads y en la comparación. Trabajamos con muchas marcas, concesionarios y bancos, y nuestra obsesión es ofrecer toda la oferta de renting del mercado para que sea el usuario final quien decida el coche”, ha explicado Fran Nagaro, uno de los cofundadores.

El renting y el mundo de la automoción se está transformando rápidamente y el usuario cada vez más se vuelca al entorno online. El canal tradicional y los concesionarios se apoyan cada vez más en internet, y Rentiner también funciona como un escaparate para poder ofrecer sus coches de renting. Cada vez más particulares prefieren el renting porque es una alternativa que puede ser más económica y más flexible. No todas las empresas de renting son iguales, y una manera de conseguir mejores precios y servicios es hacer uso de comparadores como rentiner que abarcan un gran volumen de oferta de distintas empresas.

En el último trimestre del año el sector está sufriendo el desabastecimiento de algunas marcas, no obstante la demanda sigue en un crecimiento sostenido tras un año difícil por el coronavirus, y el renting no se está quedando atrás. Rentiner espera cerrar 2021 con un volumen de negocio generado que ronde los 4 millones de euros y duplicar ese volumen el 2022.

