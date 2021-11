El Ayuntamiento de Torrelavega, primer ayuntamiento de España en usar movilidad compartida como flota Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 14:17 h (CET) guppy, la compañía de movilidad sostenible, será la encargada del nuevo sistema de gestión de la flota de vehículos municipales. Este contrato supone una apuesta clara del consistorio por la sostenibilidad y la innovación tecnológica Torrelavega, 23 de noviembre de 2021 – guppy, la compañía de movilidad sostenible integral, ha resultado adjudicataria del contrato de alquiler de los vehículos de la flota del Ayuntamiento de Torrelavega.

Este hecho se trata de un hito de movilidad sostenible ya que, gracias a este nuevo sistema de gestión de los vehículos municipales, se reducirán los costes y emisiones contaminantes en el municipio.

La apuesta del Ayuntamiento de Torrelavega por la movilidad sostenible

El desembarco de guppy, la primera compañía de movilidad compartida en Cantabria, llegó a la ciudad el pasado mes de marzo gracias al apoyo de su Ayuntamiento. Este hecho, sumado al reciente contrato, sitúa a Torrelavega a la cabeza de ciudades españolas en el área de movilidad cero emisiones: no solo apuesta por ofrecer a sus ciudadanos un medio de transporte alternativo, sino que, además, de manera ejemplarizante, contará con guppy en su flota de vehículos municipales.

“El Ayuntamiento ha apostado por un servicio de movilidad compartida con los ciudadanos, en vez de tener que hacer frente a una inversión mucho mayor para dotar de vehículos a todos los servicios municipales” ha señalado Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, “Esto supone un gran ahorro para al Ayuntamiento y una significativa reducción de emisiones contaminantes para el municipio, al ser vehículos totalmente eléctricos”.

El nuevo sistema de funcionamiento de la flota municipal se basa en la eficiencia gracias al uso compartido de los vehículos 100% eléctricos. Estos vehículos se abren y cierran desde una app, no tienen llave, permitiendo a cualquier usuario disponer de ellos en cualquier momento mediante el alquiler de pago por uso. Así es como el Ayuntamiento, basándose en la tecnología propia de guppy, va a rentabilizar y optimizar su movilidad.

“Queremos contribuir a la mejora de las ciudades cántabras” añade Juan Gracia, director de guppy Cantabria, “por eso, desde Remolques Unidos SL, empresa con capital 100% cántabro, decidimos lanzar guppy en nuestra región. guppy pone la tecnología y la innovación al servicio de la ciudad para que este nuevo modelo de movilidad del Ayuntamiento sea un éxito”.

Una decisión ventajosa para todos

El hecho de que el propio consistorio municipal apueste por el modelo de movilidad de guppy supone una ventaja para todos los torrelaveguenses, ya que quiere decir que estos vehículos de uso municipal también estarán disponibles para los habitantes de la población, pudiendo alquilar los mismos vehículos como un usuario de guppy. Esto supone un fomento de movilidad sostenible y mayor facilidad y acceso a la movilidad para todo el mundo.

El servicio de guppy se basa en el alquiler de vehículos a través de una app propia permitiendo los alquileres urbanos e interurbanos sin necesidad de retorno del vehículo al punto de inicio y con una gestión rápida, sencilla y cómoda.

