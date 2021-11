Casual Hoteles incorpora a Francesc Holgado como nuevo CEO Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 14:20 h (CET) En línea con los objetivos de expansión, la Cadena hotelera refuerza su equipo directivo con la incorporación de Francesc Holgado como nuevo CEO de la empresa presidida por Juan Carlos Sanjuan Casual Hoteles encara su futuro con el objetivo de dar un fuerte impulso a su estrategia de expansión. Una estrategia que ya está en marcha y que verá sus primeros frutos a finales del presente año en forma de nuevas aperturas de hoteles temáticos bajo el sello de la marca.

Un importante esfuerzo que viene avalado por el cualificado equipo que conforma la empresa, que ha trabajado con energía y determinación para superar las difíciles circunstancias provocadas por la pandemia y que afortunadamente, se han podido superar.

El Presidente de la cadena Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuan, ha señalado que “la empresa afronta una etapa llena de cambios y de buenas perspectivas para el futuro, lo que implica la incorporación de personas que aporten actitud, talento y capacidad de gestión alineadas con los valores de la cadena”.

Entre las nuevas incorporaciones, destaca el nombramiento como CEO de Francesc Holgado, que asume la responsabilidad de impulsar la nueva estrategia de la cadena. Graduado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de Girona en 2001, Máster en Dirección de Alojamientos Turísticos en EuroAula Escuela Universitaria en 2010 y Programa de Experto en Finanzas Hoteleras en 2018 por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi, Fracesc Holgado destaca por ser un profesional analítico y con una fuerte orientación estratégica.

En sus primeras declaraciones, el nuevo CEO ha hecho especial hincapié en la importancia de crear y fortalecer los equipos de trabajo como fundamento básico para alcanzar los objetivos estratégicos: “los equipos humanos son la clave para toda transformación. Es fundamental motivarlos y contribuir a crear un ambiente de trabajo activo y valiente, donde el aprendizaje y el desarrollo personal sea el motor principal para la consecución de los objetivos de la empresa”.

A la hora de definirse, Frances Holgado ha señalado que “a nivel personal me gusta hablar de las tres “H”: Humildad, Honestidad y Humanidad” y “a nivel profesional me gusta hablar de las tres “P”: Prudencia, Paciencia y Perseverancia”.

