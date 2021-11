Novellini obtiene el premio Nan Arquitectura y Construcción con su minipiscina Divina Outdoor Spa Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 14:09 h (CET) En una gala rompedora, la marca obtuvo el galardón al mejor material de construcción del año en la categoría de instalaciones de agua y piscinas Novellini, empresa dedicada a la fabricación de mamparas de baño, bañeras y minipiscinas, entre muchos productos, con más de cincuenta años en el sector, está de celebración.

El pasado día 18, se alzó con el galardón al mejor producto del año, en la categoría de “Instalaciones de agua y piscinas” en la Gala de los 15º Premios NAN, uno de los premios en Arquitectura y Construcción más importantes del panorama nacional. José García Manso, Jefe de Ventas de Novellini, fue el encargado de recoger el Premio.

Consolidándose un año más como una cita de referencia dentro del sector y ante la atenta mirada de más de 160 profesionales del ámbito arquitectónico y constructivo, se concedieron un total de 18 estatuillas, recayendo el Premio Honorífico 2021 en Carme Pinós por toda una vida de entrega a la disciplina. En un ambiente divertido y desenfadado, en esta cita tan especial no han faltado los aplausos, música en directo, una cocina de lo más cosmopolita y, por supuesto, un auténtico despliegue de soluciones constructivas y proyectos firmados por los estudios más reconocidos del panorama nacional.

El encuentro reunió en el disruptivo escenario de Aurora Madrid a finalistas de las candidaturas presentadas, miembros del jurado, patrocinadores y diversos agentes de la industria.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, fue el encargado de inaugurar el encuentro resaltando el “gran orgullo” que supone para Peldaño el “haber aterrizado en un sector que cuenta con múltiples sinergias con otras áreas empresariales en las que está presente, como el hotelero, el hostelero o el dental”. “Hemos batido récord de candidaturas, superando las 400 solicitudes en tan solo un mes de plazo de inscripción. La pandemia no os ha parado y seguís presentando proyectos y productos de un altísimo nivel y eso nos hace muy felices”.

Un canto al optimismo

El cierre institucional de los galardones ha contado con el discurso de Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y del jurado de los Premios NAN. Comerón ha destacado que en los momentos donde ha habido grandes cambios sociales, siempre la arquitectura ha tenido un papel indispensable. “La ciudad tiene que dar respuesta, y ahí es donde tenemos un gran reto y una gran oportunidad” ha puntualizado.

Asimismo, ha destacado que la arquitectura va a jugar un papel crucial en solucionar retos como la accesibilidad para una sociedad cada vez más anciana, la eficiencia energética o la sostenibilidad.

Acerca de Divina Outdoor Spa Collection

Para Novellini el concepto de bienestar en “casa” ha estado presente desde sus inicios en el año 1974. Su andadura empezó con la primera mampara de ducha y continuó con otra etapa estratégica en el año 1988 cuando nace su primera bañera de hidromasaje.

La trayectoria de Novellini ha estado marcada por la investigación, la tecnología y la pasión. Estos elementos han permitido que el “bienestar” sea su punto de referencia a partir del cual han creado productos exclusivos y memorables.

El “sueño” de la marca es conseguir el bienestar.

Un bienestar que se pueda compartir, tanto en invierno como en verano, tanto de día como de noche. Un Bienestar con un diseño sorprendente, con acabados exclusivos y complementos que combinan a la perfección con el espacio elegido. Un sueño que se convierte en realidad con la Colección DIVINA OUTDOOR SPA.

La gama DIVINA OUTDOOR SPA, tiene un diseño con líneas inconfundibles y un estudio ergonómico específico para un uso seguro y relajante. Superficies matéricas, ecosostenibles y resistentes a los agentes atmosféricos, garantizan la higiene y la durabilidad de las Minipiscinas.

Una tecnología fiable, a la vanguardia, oculta y silenciosa, siempre a punto para proporcionar un relax completo a 360º Made in Italy.

