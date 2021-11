Belvilla presenta sus casas únicas Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 14:14 h (CET) Un total de 23 alojamientos singulares para quedarse en vacaciones Cada persona es única, cada historia es única y cada deseo de vacaciones es también único. El experto en casas vacacionales Belvilla, que pertenece al grupo internacional especializado en tecnología de viajes OYO, propone, a través de una nueva web clara y divertida, diferentes casas singulares en Europa. Todos y cada uno de estos alojamientos cuentan con una interesante historia que ha sido compartida directamente por sus propietarios.

Casas únicas

Una estancia en una casa vacacional que se funde en las dunas holandesas o disfrutar de una fascinante vista del río desde cualquier habitación o la terraza. La emoción de alojarse en un barco transformado en una residencia familiar o la posibilidad de relajarse en una bañera de hidromasaje en una casa en un árbol. Sentirse como un miembro de la realeza en un castillo belga o disfrutar de unas vacaciones diferentes en un auténtico búnker. Tal vez uno quiera dormir como un nómada en una colorida yurta o en un auténtico molino de viento. Incluso si lo que se quiere es volver a la escuela o disfrutar del ambiente de una antigua estación de tren francesa, Belvilla tiene una casa de vacaciones que se ajusta a estos sueños.

Una estancia en una cueva o en un auténtico “trulli” italiano (alojamientos con paredes blancas y sus famosos techos en forma de cono), nadar hasta el fin del mundo u optar por lugares con interés arquitectónico son sólo algunas posibilidades. Si se prefiere un balneario construido en madera en las montañas alemanas o una casa de vacaciones en Austria, ambas pueden ser buenas opciones para bajar el ritmo y relajarse.

España, entre el cielo y el suelo

En el caso de las viviendas singulares en España, dos han sido las seleccionadas, una en el norte de España, en Galicia, y otra en la costa mediterránea, concretamente en Jávea (Alicante).

A vista de pájaro, la casa en Padriñán, muy cerca de Sanxenxo, uno de los destinos turísticos gallegos más conocidos, es una casa única por su integración en el entorno, su proceso de construcción sencillo y sostenible, sus vistas, su ubicación y encanto en general. Sin compartimentar, “la casa en el árbol” fue una idea arquitectónica singular que aprovechó las características del paisaje para crear una casa cómoda, funcional y práctica, sin grandes costes e inteligente, por la manera de utilizar los pocos recursos con los que se construyó. Su entorno íntimo la hace ideal para disfrutar de unas auténticas vacaciones durante prácticamente todo el año. Una buena elección como casa de vacaciones en una región con una amplia propuesta de actividades, ocio y mucha naturaleza, Galicia.

Por su parte Casa Leda, cuenta con un atractivo preferente: sus impresionantes vistas. En casi todas las habitaciones se puede disfrutar de una vista panorámica de la montaña El Montgó y del mar. Gracias a su orientación, Casa Leda está bañada por la luz del sol durante todo el día. Construida hace tres años, el propietario la ha diseñado para convertirla en el retiro en su jubilación. Desde la elección de materiales, hasta su arquitectura o su diseño ultramoderno que juega con luces, espacio, luz y simplicidad en líneas, le permiten acuñar el término de “lujo sostenible”. Su gran espacio exterior con un gran jardín cerrado y piscina, con cocina al aire libre e instalaciones deportivas cercanas, hacen que sea un alojamiento ideal para grupos en plena Costa Blanca, declarada una de las más saludables de Europa.

Y si se mira a Europa, no hay que dejar de vivir la experiencia de alojarse en un barco en Holanda, en Kerkdriel, y sentirse como un auténtico marinero en medio del río Mosa, en el corazón del área de Zandmeren. Esta joya escondida es ideal para familias que quieran disfrutar una experiencia a bordo y los amantes de la naturaleza en especial por la propia ubicación del barco y sus alrededores con castillos y paisajes pintorescos. Por su parte, los “trulli” en Italia conforman una experiencia de estancia original, como este en Alberobello. Un total de 55m2 bien equipados y distribuidos, con la sala de estar y el dormitorio bajo el techo de cono, para unas vacaciones inolvidables en Trullo dell'Ulivo, en la región de Puglia, que cuenta, además, con terraza y jardín privado con un olivo centenario.

Historias únicas

Casas para unas vacaciones únicas. Cada historia parece un cuento y Belvilla ha querido que sus mascotas Bella y YoYo sean los encargados de contar todo sobre cada una de estas casas. Existen múltiples alojamientos fuera de lo común y la compañía ofrece 23 ejemplos en diferentes partes de Europa.

Anfitriones únicos

Tan únicos como los alojamientos son los anfitriones: el contacto personal con los propietarios es especialmente importante para Belvilla. De esta manera, los dueños de estas 23 casas únicas han llevado a la compañía por un profundo viaje narrativo por sus alojamientos.

Éstas son sólo algunas de las opciones que se proponen en esta selección de casas, una lista que no está cerrada porque la compañía seguirá añadiendo otros alojamientos únicos.

Es posible acceder al vídeo de presentación de esta iniciativa de Belvilla by OYO aquí

Casas únicas de Belvilla by OYO en este enlace: https://www.es.belvillauniquehomes.com/

Sobre Belvilla by OYO

Durante 40 años, han seleccionado y gestionado el alquiler en las mejores casas de vacaciones en Europa. Todas las propiedades están cuidadas en detalle, tienen precios asequibles y son apreciadas por los huéspedes, quienes valoran su experiencia con Belvilla con una puntuación media de 8,4 (en una escala sobre 10). Belvilla es una marca que continúa renovándose para sorprender a sus huéspedes con servicios de alto nivel como el auto check-in digital, la posibilidad de reservar sin depósito y la atención 24 horas los siete días de la semana. Belvilla es el líder del mercado en Benelux y uno de los principales actores europeos en el alquiler de casas de vacaciones. Desde 2019 forma parte de OYO Vacation Homes.

Más información en www.belvilla.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.