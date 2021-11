5 pasos para emprender con Instagram, de la mano de Ariadna de Érimos Digital Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 12:18 h (CET)

Desde su lanzamiento, Instagram ha destacado como la red social favorita entre la gran mayoría de usuarios, puesto que ofrece excelentes oportunidades para iniciar un negocio propio.

Sin embargo, tener posicionamiento y alcanzar el éxito como emprendedor en esta red social requiere de la asistencia de expertos que proporcionen las técnicas de marketing digital apropiadas para cumplir con los objetivos.

Érimos Digital es una empresa de marketing y comunicación especializada en Instagram, aunque también trabaja con otras redes sociales. Ejemplo de ello es Ariadna de Érimos Digital, experta en Instagram, cuyos servicios se enfocan en potenciar la marca de sus clientes mediante estrategias ajustadas a sus necesidades.

Instagram, la herramienta para emprender La versatilidad de Instagram es uno de los elementos que le ha dado mayor popularidad a esta red social. Cuenta con más de mil millones de usuarios y el 90% de ellos siguen al menos a una marca. Por lo que no estar presente en Instagram puede no ser una opción. Esta plataforma es considerada un canal de comunicación ideal para las empresas y emprendedores. Además, cuenta con múltiples herramientas y formatos que facilitan la promoción de sus productos y servicios.

En poco tiempo, Instagram ha pasado de ser una plataforma de uso personal a un centro de negocios con gran potencial. De hecho, cada mes incluye nuevas funciones y herramientas comerciales. Como, por ejemplo, transmisiones en vivo, posibilidad de etiquetar los productos con enlace directo a la web, hacer reservas directas desde la app, crear contenidos dinámicos, recaudar fondos… La lista es infinita. También destaca la inmediatez de esta aplicación. Ha fomentado un nuevo paradigma de comunicación marca-usuario, basado en las relaciones bidireccionales de forma sencilla y rápida. Antes, las marcas lanzaban mensajes unidireccionales, ahora, gracias a redes sociales como Instagram, es posible conversar y cocrear con ellas.

No obstante, posicionarse en Instagram requiere de un proceso de investigación, estrategia y otros componentes conocidos por expertos de marketing y comunicación como Ariadna de Érimos Digital.

5 pasos para posicionar una marca en Instagram Si se está empezando a usar Instagram como canal de promoción y comunicación para una marca, se debe asegurar que se tienen todos los hitos de esta checklist cubiertos.

En primer lugar, crear una cuenta de empresa. En Instagram existen 3 tipos de cuentas: personal, de creador o de empresa. Si se quiere posicionar un negocio y disfrutar de todos los beneficios para las marcas en esta red social, se debe crear una cuenta de empresa. Esto permitirá ver las estadísticas, añadir botones de contacto (web, dirección, e-mail, teléfono, reservas…), se podrán hacer anuncios, programar contenidos y crear una tienda online.

Es muy importante, además, diseñar una estrategia digital. Antes de empezar, se tiene que definir la propuesta táctica, es decir, la hoja de ruta que guiará los pasos.

El público es lo primero. Se debe conocer al público objetivo (datos demográficos, psicológicos, sociográficos y de comportamiento) y, por otro lado, los objetivos. ¿Por qué es necesario estar en Instagram? Responder a esta pregunta y definir los objetivos SMART, es decir, deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Cada uno de los objetivos que se tengan deben asociarse a una métrica de Instagram, para asegurar que se puede saber si se están cumpliendo o no.

En tercer lugar, crear pilares de contenidos. Una vez se tiene identificado al público y los contenidos, se deben definir los temas que se tratarán en la cuenta de Instagram, es decir, definir los pilares de contenidos. Pensar en las temáticas que pueden interesar a los clientes. Se recomienda hacer una lista de temas dentro de cada pilar y empezar a asociar las distintas temáticas con un formato (reels, vídeo, directo, carrusel…) y con un objetivo (más comentarios, guardados, ventas, visitas a la web…).

El calendario y programación serán el siguiente paso. Se deben optimizar los procesos. Es imprescindible crear un calendario de contenidos dónde definir qué tema se tratará cada día, diseñar dichos contenidos y dejarlos programados. De este modo, se pueden tener todos los contenidos cerrados en un par de días para “olvidarse” y dedicarse a otras tareas de la empresa el resto del mes.

Por último, optimizar el perfil.Una vez la estrategia está definida, ahora se puede completar de forma adecuada el perfil de Instagram. Asegurarse de que la biografía llama la atención, ya que es importante para atrapar a quién entra en el perfil. En ese sentido, el texto biografía debe ser claro, directo y conciso. Puede servir la estrategia del elevator pitch, aunque, esta vez, por escrito. Los usuarios tienen que saber a qué va dedicado el perfil y cómo se pueden solucionar los puntos de dolor del público objetivo. Asimismo, los botones de acción deben estar completados con toda la información de contacto (web, teléfono, e-mail y reservas, si es el caso del negocio). Además, la foto de perfil debe ser una imagen de calidad que ayude a dar información relevante sobre la empresa. Si se trata de una marca personal, se puede optar por una foto profesional; si es una empresa, por un logo.

Se podrían añadir muchos más puntos y completar los existentes, aunque, por ahora, si se cumple con los escritos, ya se puede empezar de forma más estratégica con la marca en Instagram.

Importancia de contar con un experto en Instagram Tener presencia en Instagram es un aspecto fundamental para cualquier empresa consolidada o para una que recién empieza. Esto no solo proporciona una imagen de seriedad ante la audiencia, sino también un canal de comunicación permanente disponible para los clientes potenciales.

Como experta en Instagram, Ariadna de Érimos Digital reconoce la importancia que esta red social tiene para cualquier negocio, es por ello que su empresa de marketing enfoca sus servicios en orientar a emprendedores y empresarios a sacar el máximo provecho dentro de la plataforma digital.

Érimos Digital cuenta con servicios de auditoría y estrategias para Instagram, además de la creación de diseños personalizados y ajustados a la imagen corporativa de cualquier empresa.

A través de un análisis exhaustivo de las compañías y del sector al que pertenecen, la agencia desarrolla las estrategias adecuadas para alcanzar el éxito de forma progresiva.

Cada uno de estos elementos han hecho a Érimos Digital la alternativa ideal para las empresas que deseen utilizar Instagram como “la herramienta” para el crecimiento de su marca.

