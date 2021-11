5 ventajas del servicio de transporte dedicado según Top Courier Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 13:51 h (CET) El crecimiento del mercado ha propiciado un aumento de las necesidades de las empresas por mandar paquetería de forma seria, responsable y con las mayores garantías. Hoy en día las compañías pueden colaborar con otras que se encuentren en la otra punta del país sin necesidad de estar cerca. Para ello, el transporte dedicado es la mejor opción a la que se puede optar, ya que las compañías especializadas ofrecen altas garantías en el servicio En plena expansión del mercado nacional, del comercio electrónico, y del crecimiento de la interconectividad entre compañías lejanas, la necesidad de contar con el apoyo de una gran empresa altamente cualificada, con años de experiencia y suficientemente especializada en el transporte, es de vital importancia para que las relaciones empresariales y la experiencia de compra sean las mejores, y para eliminar los kilómetros acercando las empresas unas a las otras. Una de las compañías que cuenta con la experiencia y las cualidades específicas para ofrecer el mejor servicio de transporte dedicado es la madrileña Top Courier, que con más de 25 años de experiencia, ofrece una flota propia con la que cubrir todas las necesidades de los clientes.

En concreto, el transporte dedicado resulta uno de sus puntos fuertes, ya que gracias a él, muchas compañías cuentan con un servicio que garantiza que la mercancía llegará a tiempo y en perfecto estado.

Y, ¿qué ventajas tiene el transporte de mercancías dedicado? A continuación detallamos las 5 ventajas de este transporte:

Garantía de entrega a tiempo. Con este servicio se garantiza que las mercancías serán entregadas a su destinatario de forma puntual y segura. Este método lleva a cabo una programación de unidades en conjunto con el personal para realizar las entregas de forma rápida y directa.

Garantías de seguridad. Uno de los valores añadidos al transporte de mercancías dedicado es la seguridad de la mercancía durante todo el recorrido del mismo. Se cuenta con sistemas que geolocalizan el vehículo de transporte, monitoreando en cada momento su ruta. De esta forma, se puede proteger mejor la carga.

Planificación organizada. Gracias a este método, se puede garantizar la calidad en el servicio con el cliente, puesto que se planifican las entregas y se evitan retrasos.

Optimización de costes. Las compañías pueden olvidarse de invertir en una flota de vehículos propia, en caros mantenimientos, seguros, personal que deberá cualificar para los puestos, control de gestión, etc. Contratando los servicios de una compañía especializada, como es el caso de Top Courier, contará con todos los beneficios de una gran compañía de transportes especializada.

Optimización de entregas. Con el transporte dedicado la entrega de la mercancía se optimiza, puesto que al disponer de unidades móviles para tal fin, se garantiza que estas van a estar disponibles para las entregas.

Las compañías de transporte especializadas en el transporte dedicado, como es el caso de Top Courier, ponen a disposición de sus clientes una gran flota de vehículos especializados y específicos destinados a tal fin, así como proporcionar a las compañías una ruta apropiada para cada cliente, siempre optimizada. En este aspecto, la compañía madrileña Top Courier cuenta con motos, furgonetas, furgones, carrozados con plataforma, rígidos de 7, 12 ó 18 TN con plataforma elevadora, camiones abiertos con grúa y plataforma, etc. además de contar con un gran equipo de profesionales que se encargan de engranar todo el sistema para que todas las entregas lleguen en perfectas condiciones y a la hora indicada.

