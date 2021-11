La clínica dental en Málaga, Fernández Carrión, explica cuales son los problemas dentales más comunes Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 13:39 h (CET) La salud dental repercute directamente a la salud general. Tener dientes, encías y bocas saludables son aspectos de la salud que las personas suelen dar por sentado hasta que ya no los tienen Los odontólogos señalan que es un hecho lamentable ya que con buenos hábitos y revisiones dentales anuales, se podrían prevenir la mayoría de problemas de la salud bucodental.

Conocer qué posibles problemas dentales son los más comunes y sus causas, puede ser de gran ayuda en su prevención. Desde la clínica dental en Málaga, Fernández Carrión, señalan que estos son los problemas dentales más comunes:

Caries: es el problema dental más común y puede producirse a cualquier edad. Generalmente es consecuencia de una higiene bucodental inadecuada, una alimentación rica azúcares y no acudir a revisiones periódicas en el dentista. Pueden afectar a la parte superior de la corona de molares y premolares, el lateral de cualquier pieza dental, a la zona que está bajo la línea de las encías e incluso a la raíz.

Halitosis: puede ser ocasionada por una mala higiene bucodental y en el 10% de los casos está asociada a otras patologías dentales, como la periodontitis. Su tratamiento es la eliminación del sarro y la placa bacteriana.

Maloclusión:La maloclusión dental es la incorrecta alineación de los dientes. La persona en cuestión, presenta una diferencia de tamaño entre mandíbulas o entre mandíbula y diente. Cuando una persona sufre maloclusión dental, las piezas dentales superiores no encajan en la mordida de manera correcta con las inferiores.

Gingivitis: Dentro de las enfermedades bucales, la gingivitis tiene una importancia prevalencia en España, pues afecta al 59,8% de la población. Se caracteriza por la inflamación y enrojecimiento de las encías provocados por las bacterias que se desarrollan debido a la acumulación de la placa y el sarro.

Periodontitis: Cuando la gingivitis no se trata a tiempo, las bacterias comienzan a afectar al hueso, provocando la segunda fase de la enfermedad: la periodontitis o piorrea. Esto provoca con frecuencia la pérdida de piezas dentales.

Entre las clínicas dentales en Málaga, con más trayectoria y por tanto experiencia en implantes dentales en Málaga y demás tratamientos, se encuentra la clínica dental Fernández Carrión.

La prevención es siempre la mejor solución, para prevenir problemas de mayor gravedad en el futuro, además del ahorro económico y los largos tratamientos en el dentista.

