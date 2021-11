La familia multiespecie, el ‘nuevo’ modelo de familia más frecuente en España, por Antrozoología

En los últimos años, el número de familias en los países de Occidente con perros y/o gatos como parte de ellas ha crecido de manera notoria. En países latinoamericanos como Argentina, el número de familias que tiene al menos un perro o un gato sobrepasa el 80%. Mientras que en suelo europeo más del 26% de los hogares está a cargo de un animal, en Estados Unidos esta cifra alcanza el 57%. La realidad que demuestran estas cifras es que cada vez se afianza más la familia multiespecie como el ‘nuevo’ modelo de familia más frecuente en España.

En este contexto, la antrozoología, ciencia dedicada a la convivencia humano-animal, es cada vez más importante en la sociedad actual. Dirigidos por la Dra. Paula Calvo, los profesionales de antrozoologia.com están enfocados en fortalecer la convivencia humano-animal.

Familia multiespecie, el nuevo modelo familiar El término familia multiespecie es empleado para reconocer el espacio que tienen los animales dentro de un núcleo familiar y en el hogar. Bajo este escenario, los animales pasan de ser mejores amigos del ser humano a convertirse en integrantes absolutos de las organizaciones familiares. Esto asume que perros, gatos o cualquier animal de compañía debe ser incluido en la cotidianidad familiar, teniendo en cuenta sus necesidades e incluyendo el amor incondicional en estas relaciones interespecie.

No obstante, este proceso no resulta sencillo en la mayoría de los casos, ya que los patrones de interacción sugieren que es necesario considerar a los animales de compañía como individuos sintientes y civilizados y no como bestias y caóticos.

Además de la ayuda de los especialistas de Antrozoologia.com, se requiere de tiempo, atención y educación para llevar a cabo la inclusión voluntaria, consciente y responsable de los animales de compañía a la familia, lo que aportará beneficios para todos los integrantes de la familia, sean humanos o no.

Dra. Paula Calvo, directora de Antrozoologia.com: más de 15 años mejorando la convivencia humano-animal Al ser considerados miembros legítimos de las familias, los animales deben representar roles destacados dentro de estas, al igual que cualquier otro integrante, ya que dentro del concepto de familia multiespecie no se considera solo la similitud con los humanos, sino el proceso de interacciones cercanas, cohabitación y el compromiso.

Comprender este proceso y adaptarse a la incorporación de perros y gatos en la familia requiere de asesoría profesional como la que proporciona la Dra. Paula Calvo de Antrozoologia.com. Con más de 15 años de experiencia en la construcción y fortalecimiento del vínculo humano-animal para el bienestar de todos, Calvo es especialista en antrozoología, etología e intervenciones asistidas con animales.

Enfocados en impulsar el modelo de familias multiespecie de la forma más apropiada, Antrozoologia.com busca generar un impacto positivo en la sociedad.