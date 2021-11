Formación en estrategias de marketing para incrementar las ventas de la mano de Julio Amengual Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 11:23 h (CET)

Aprender a vender equivale a aprender a persuadir y, consecuentemente, a convencer a otros de que el producto o servicio ofrecido es el que realmente necesitan, si realmente se cree que es así, la venta es ayudar, la venta va de valores, de responsabilidad, de resiliencia y empatía. En un mercado cada vez más competitivo, saber vender es una habilidad que toda persona debe poseer si desea emprender un negocio o mantener su empresa a flote. Sin venta no hay negocio.

Los avances de la tecnología y los estudios del mercado han llevado a conocer nuevas técnicas de venta mucho más efectivas que las utilizadas hace unos años, antes se informaba de los productos, de las características ahora todo esto está a un clic del teléfono y es en estas donde se ha enfocado Julio Amengual. Este profesional enseña a empresarios y emprendedores cómo vender de forma óptima en el mercado actual a través de sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing y de comunicación alineadas a un storytelling efectivo.

¿Cómo aprender a vender de forma efectiva con las estrategias de marketing de Julio Amengual? Julio Amengual menciona que para vender es importante aprender a contar historias, no cuentos, historias de conocimiento, historias de experiencia, lo cual enseña en sus formaciones a cada uno de sus clientes. Este emprendedor ayuda a otros emprendedores, empresarios y personas a vender a través de estrategias de comunicación y marketing siguiendo el storytelling.

El storytelling en el mundo del marketing es definido como el arte de contar historias que transmitan un mensaje poderoso al usuario. Este mensaje debe penetrar en la mente del lector y conectar con el mismo emocionalmente, consiguiendo así aportarle valor y venderle un producto o servicio sin hacerlo directamente.

Julio Amengual explica que estas nuevas estrategias de marketing logran atraer y captar la atención del público sin abrumarlos con publicidades o frases cliché del mundo de las ventas. De este modo, en sus formaciones enseña a sus estudiantes a desarrollar un mensaje que aporte valor al lector y claves para solucionar sus problemas. Igualmente, les ayuda a que la historia por sí sola hable de los beneficios que el cliente tendrá si adquiere el producto o servicio. Todo ello hará que las probabilidades de cerrar la venta aumenten de forma exponencial.

Las ventajas de aprender a vender con Julio Amengual Este emprendedor ha estado en el mundo de las ventas por mucho tiempo. A los 12 años ya vendía productos de marcas como Nike Air y Winston. Julio Amengual menciona que no nació siendo un vendedor, pero siempre fue perseverante, aprendió de expertos, practicó y consiguió superar los obstáculos con constancia. A día de hoy, enseña a otros de su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de todos estos años de éxito y fracaso. Además, Amengual no es un vendedor que vive en la rutina, sino que cada día aprende cosas nuevas para vender a las personas de mejor manera, neuroventa, neurosemántica . Es por esta razón que actualmente en sus formaciones explica cómo hacer uso de la comunicación pragmática y las nuevas estrategias de marketing con storytelling, que han demostrado ser de las más efectivas. Aprender a vender con Julio Amengual es aprender a adoptar actitudes emprendedoras, comunicar de forma efectiva, aumentar la confianza de los clientes y, consecuentemente, incrementar las ganancias.

