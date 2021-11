Riot Games cierra la primera temporada de Arcane confirmando que la segunda ya está en producción

La desarrolladora de League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra y WildRift adelanta algunas novedades sobre Project L, el juego de lucha, y sobre Hytale El Acto III de Arcane se estrenaba en un fin de semana de celebración para Riot Games y su comunidad. Con el evento de Noches en los suburbios, Riot ha aprovechado para enseñar novedades sobre otros proyectos como Hytale o Project L, el juego de lucha basado en el universo de League of Legends.



Para empezar, el fin de semana tenía como protagonista a Arcane. Esta serie es el resultado de años de mucho trabajo de animadores, escritores, artistas, un reparto increíble y muchos más creadores apasionados. Por ello, los profesionales detrás del éxito de Arcane respondieron a las preguntas de la comunidad y hablaron de sus momentos favoritos de la serie y de cómo se hizo.



Riot quiso confirmar que habrá una segunda temporada de Arcane y que ya estaba en producción. A pesar de no dar una fecha concreta de lanzamiento, aseguraron que no les llevará otros seis años como ya pasó con la primera.



El evento contó con el Riot Gauntlet, un torneo benéfico en el que algunos creadores de contenido competían contra los desarrolladores de Riot Games. El objetivo final de esta acción era donar un total de 100.000$ a obras benéficas.



Los artistas Pusha T, Bones UK, Mako, Miyavi y PVRIS tocaron en directo algunas de las canciones de la banda sonora de Arcane durante el evento.



Además de todo lo relacionado con Arcane, Riot Games aprovechó este importante fin de semana para hablar sobre otros proyectos, como Hytale. En 2020, Hypixel Studios se unió a Riot Games para desarrollar este nuevo título que combina lo mejor del género sandbox con la profundidad de un juego de rol.



Asimismo, Riot quiso dar más detalles sobre Project L, el juego de lucha basado en el universo de League of Legends. La primera vez que hablaron de él fue en 2019 con el evento del décimo aniversario. Riot ha dejado claro que todavía queda mucho para el lanzamiento y que están trabajando para crear el mejor juego posible para los fanáticos del FGC. Tom y Tony Cannon, los hermanos que lideran el desarrollo de este juego, dieron más detalles sobre Project L, sus objetivos, el estilo artístico que han elegido y el estado en el que se encuentra.



Por otro lado, los eventos de Arcane en los juegos de Riot Games todavía no han terminado, por lo que los jugadores todavía tienen recompensas que conseguir e historias que descubrir.

Los jugadores de League of Legends tienen que seguir con el evento de los Archivos del consejo y el Mundo de RiotX Arcane permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre.