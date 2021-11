Hotel Esquirol: La Cerdanya, un destino ideal para que los pequeños de la casa se inicien en el esquí Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 12:11 h (CET) La comarca pirenaica ofrece durante todo el año un gran número de actividades para realizar con familia y amigos, que se multiplican en la estación invernal Quedan pocos días para que se dé el pistoletazo de salida a la temporada de esquí en La Cerdanya. El territorio es un paraje ideal para la práctica de las actividades de nieve, ya que es una de las regiones pirenaicas que reúne la mayor oferta y variedad de estaciones de esquí, con más de 500 kilómetros de pistas, que son el lugar perfecto para que los más pequeños de la casa se puedan iniciar en el esquí. De hecho, en 2019, previo a la pandemia, el 28% de los visitantes de las estaciones de esquí del país, fueron menores de edad, según el informe presentado por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM).

"Nosotros aconsejamos que el contacto con la nieve de los más pequeños, debe hacerse de forma progresiva, y no antes de los 3 años. Los jardines de nieve de las estaciones, son un lugar perfecto para los niños disfruten de su primer contacto con la nieve’, señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol ubicado en Llívia, uno de los establecimientos turísticos más bien comunicados con las principales estaciones de la zona. El alojamiento es el punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. ‘En una ratio de 40 km, las familias pueden desplazarse a las estaciones de Masella, La Molina, Les Angles, Font Romeu, o Grandvalira, donde los pequeños podrán iniciarse en el esquí o disfrutar del descenso con trineos", afirma Vidal. El hotel aconseja de forma personalizada las mejores estaciones para esquiar en función del tiempo y el estado de las pistas. Además, ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir el forfet en el propio hotel, para evitar de esta manera, tener que hacer largas colas en la estación.

El Hotel Esquirol apoya el deporte de base a través del patrocinio del Club Esquí Llívia, la opción ideal para que los más pequeños de la casa mejoren la técnica del esquí con profesionales titulados en las diferentes modalidades de deportes de invierno. Los alumnos realizan entrenamientos y reciclajes para mantener dicha técnica y metodología actualizada con la evolución de su especialidad.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.