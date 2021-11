Grip-On presenta los abrasivos WinnerFlex y el patrocinio en Dakar 2022 Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 10:45 h (CET)

Para que una marca tenga éxito, la calidad de sus productos y reconocimiento externo son elementos indispensables. Es en estos aspectos donde la compañía Grip-On ha centrado su permanencia en el mercado.

Con más de 35 años de experiencia, esta empresa se ha destacado como líder en la fabricación de los alicates de presión sargentos de acero. Además, trabaja continuamente en ampliar su catálogo, incluyendo productos auxiliares de la más alta calidad y gran utilidad, como alicates de combinación, destornilladores, martillos y abrasivos WinnerFlex.

Adicionalmente, esta marca trabaja continuamente en mantener su reconocimiento en el sector, actualmente mediante el patrocinio del equipo All Woman Team para Dakar 2022.

WinnerFlex, la marca de abrasivos introducida por Grip-On en España Durante más de 3 décadas, Grip-On se ha posicionado como una marca enfocada en ofrecer calidad, innovación y comodidad a los clientes, aspectos que la han distinguido hasta la actualidad.

Entre sus más recientes incorporaciones, están los Abrasivos WinnerFlex, productos caracterizados por su resistencia y calidad, además de un precio único en el mercado y certificados OSA, elementos que han hecho de estos productos una excelente alternativa en cualquier trabajo que lo necesite.

Discos de láminas, de diamantes, de fibra, de desbaste y también discos de corte de circonio y de corte de Inox, son algunas de las incorporaciones de abrasivos que Grip-On ha introducido en el mercado español, con el objetivo de facilitar los trabajos de carpintería, metálica, madera, bricolaje, agricultura, naval, automoción y mantenimiento en general, donde el uso de estos implementos es indispensable.

En la actualidad, cuenta con una promoción para distribuidores en la que Grip-On enviará abrasivos de forma gratuita. También, los expertos de esta empresa han desarrollado un set de herramientas para profesionales de electricidad, fontanería y mecánica, cuyas especificaciones se encuentran dentro del nuevo catálogo, disponible en la tienda online para todos los usuarios.

Grip-On Tools es el patrocinador oficial en Dakar 2022 Además de proporcionar herramientas de la más alta calidad, Grip-On Tools figura como patrocinador oficial de Yago de Prado (piloto) y Álvaro Moya (copiloto) en etapa de coches y Mercè Martí (piloto) y Margot Llobera (copiloto) en Side by Side Raid, los cuales participarán en Dakar 2022.

El equipo All Woman Dakar Team, conformado por 5 chicas, participará con vehículos de la marca Can-Am, preparados por FN Speed Team. El Maverick RS se diferencia en el sector por su poderoso motor bicilíndrico en V Rotax de 195 caballos de fuerza.

Las herramientas de Grip-On, principalmente los alicates de presión, acompañarán a ambos equipos durante su recorrido, reforzando los ajustes que requieran en la competición.

Esta marca patrocinadora del equipo de 5 mujeres pilotos para Dakar 2022 se destaca por ofrecer calidad, excelencia y renovación constante, sobre todo si se trata de competencias en el medio de la nada.

Grip-On tiene novedades en el mes de diciembre en MotorSport.

