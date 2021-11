Skincare podal: cómo cuidar los pies (en 2 minutos) con LOVA SKIN

Los pies son los grandes olvidados del otoño-invierno, pero sólo hacen falta 2 minutos semanales para mantener su salud A pesar de las advertencias de los especialistas, los españolas se empeñamos en despedirse de los pies con los primeros fríos. Un gesto que encuentra su porqué en relacionar su cuidado saludable con el aspecto estético, y que difiere de cómo los cuidan en otros países de Europa donde el momento sandalia es más anecdótico. "Cuando pensamos en hacernos una pedicura en casa, lo asociamos, sobre todo, al maquillaje de las uñas, sin concebirlo como un proceso completo que incluye hidratación, exfoliación (durezas, callosidades, etc.)", explica Ana Yuste, directora técnica de la firma suiza especialista en salud podal, Lova Skin.



¿El resultado? Problemas que se agravan con el tiempo y que diversos estudios a lo largo de los últimos años han cifrado en que 7 de cada 10 españoles adolecen de problemas en los pies, tal y como señalaba el elaborado por el Ilustre Colegio oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV). Problemas que a la larga merman la calidad de vida de quienes los padecen y que unos minutos a la semana podrían solucionar eliminando las células muertas donde pueden proliferar hongos y bacterias e hidratándolos correctamente. “Cuidar la salud de los pies es un seguro de vida, es la parte del cuerpo en contacto directo y permanente con el suelo, no usar un buen calzado, y no exfoliar e hidratar correctamente los pies pueden generarnos afecciones futuras, como son las durezas y callosidades extremas. La piel de los pies es mucho más gruesa que la piel del resto del cuerpo, por ello necesita de cuidados especiales", asegura Yuste.



Afortunadamente, el mercado está innovando mucho en este sentido y ofreciendo productos que permiten revertir esa idea preconcebida. Es el caso de Lova Skin, quien desarrolló un eficaz peeling de pies que ha revolucionado el mercado europeo, ofreciendo una pedicura homemade fácil, rápida -se realiza en dos minutos- y con un coste inferior a los que se suele pagar en un centro de belleza.

Un kit para garantizar la salud de los pies en casa

Lova Skin Instant Foot Peeling es un suero cuya eficaz fórmula deshace y elimina en 60 segundos por pie las durezas y callosidades. El kit Incluye una lima adaptada a las necesidades del pie y que, además, es eterna por la calidad de sus materiales. El suero alcanza para unas 20 pedicuras, lo que hace que el coste de cada una de ellas ronde los 2 euros. El ritual, que dura dos minutos, consiste en algo tan sencillo como aplicar el suero sobre los pies limpios en las áreas que se quieran tratar o sobre toda la planta y los talones. Se esperan 60 segundos y se ve cómo la piel se empieza a pelar sin daño, de manera suave. Después, se utiliza la lima y se elimina y pule con delicadeza, primero con el lado áspero y luego con el suave, para finalmente enjuagar con agua tibia.



“La clave está en un equilibrio perfecto de ingredientes exfoliantes que tratan sin causar irritación. Su fórmula es rica en alfa y betahidroxiácidos, como los ácidos málico, salicílico y glicólico, junto con otros componentes más nutritivos y curativos, como el agua de glaciar suizo y el aloe vera. De esta manera, no solo exfolia, también trata para que los pies tengan un acabado perfeccionado, suave e hidratado”, comenta la experta de la firma.

Kit Instant Foot Peeling de LOVA SKIN

purenichelab.com . Precio:62€

Exfoliación seguida de hidratación

Una vez finalizado el tratamiento de exfoliación, es vital hidratar en profundidad los pies. Así se logra potenciar los resultados de suavidad y comodidad aportados por el suero Instant Foot Peeling de Lova skin. Aquí algunas recomendaciones:

