Cómo ha evolucionado el injerto capilar en España y Europa gracias a la intervención de clínicas como Clínicas Be Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Actualmente, el único método eficaz para resolver la calvicie es el injerto capilar. Pudiendo provocar efectos psicológicos y emocionales en aquellas personas que pierden el cabello, la causa genética y hormonal se establecen como las más comunes de la calvicie.

A su vez, la técnica del injerto capilar en España y en Europa ha evolucionado en los últimos tiempos debido al trabajo de centros como Clínicas Be, la cual desarrolla tratamientos y tecnologías que mejoraron los procedimientos.

Uso de la última tecnología Por su trabajo pionero en el injerto capilar en España, Clínicas Be se ha establecido como una de las referencias del sector en esta región. Con la aplicación y combinación de distintas técnicas, ha logrado corregir los problemas de alopecia tanto en hombres como en mujeres. A la experiencia de los cirujanos con los que cuenta el centro, se suma la utilización de los últimos equipos de tecnología.

Uno de los procedimientos desarrollados por esta clínica es la técnica FUE, cuyas siglas en inglés significan Extracción por Unidades Foliculares. Consiste en tomar folículos vivos y reinsertarlos en las áreas en las que sean necesarios mediante un dispositivo denominado implanter o forceps. Sirve para recuperar cabellera, barba, cejas o bigote y no requiere hospitalización, tan solo un día de reposo.

En ocasiones, el equipo de Clínicas Be combina los tratamientos FUE con la técnica de cirugía FUSS (Folicullar Unit Strip Surgery), en la que se extrae y se trasplanta una tira de dermis entera, sin dejar una cicatriz visible.

Clínicas Be ha creado una actualización más eficaz de la técnica FUE, llamada META FUE 3 Dual. Mediante este sistema, el procedimiento de extracción de folículos se realiza en la mitad de tiempo, sin generar cicatriz, extrayendo mayor cantidad de pelo y con una recuperación mucho más rápida. Con su aplicación, el pelo implantado no se vuelve a caer, porque cuenta con un método de conservación especial que permite alcanzar una supervivencia de los folículos cercana al 100%.

Clínicas Be, tratamientos de calidad Por otra parte, todos los cirujanos capilares que integran la plantilla de Clínicas Be son miembros de la International Society of Hair Restorarion Surgery (ISHRS), una de las sociedades científicas más importantes a nivel mundial del sector. En estos congresos, los expertos comparten los últimos avances y se mantienen actualizados sobre las técnicas más avanzadas.

Clínicas Be cuenta con más de 25 profesionales y suma más de 37 mil casos de éxito, con intervenciones quirúrgicas realizadas en clínicas propias. La formación constante de su personal les permite estar a la vanguardia de los últimos tratamientos y técnicas que se aplican en servicios capilares.

Con el desarrollo de tratamientos como el META FUE 3 Dual y la actualización constante de nuevas tecnologías, Clínicas Be contribuye a la evolución del injerto capilar en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.