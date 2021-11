El Dr. Bern explica en qué consiste el injerto capilar no invasivo Emprendedores de Hoy

Combatir la alopecia es posible gracias a una de las soluciones más eficaces: la aplicación de un tratamiento de injerto capilar, un procedimiento que debe realizarse bajo la supervisión de profesionales especialistas en el área. En este contexto, el Dr. Bern y su equipo de expertos garantizan a sus pacientes la mayor eficacia en este tipo de prácticas, en especial cuando se trata de un injerto capilar no invasivo.

Uno de los métodos más conocidos cuando se injertan folículos capilares de manera no invasiva es la técnica FUE, muy demandada debido a la limpieza con la que se practica y los resultados que ofrece desde los 6 meses.

¿En qué consiste el injerto capilar no invasivo? Este procedimiento mínimamente invasivo se conoce, generalmente, como la técnica FUE, que consiste en la extracción de los folículos capilares, uno a uno, mediante la utilización de herramientas especializadas microquirúrgicas con menos de 1 milímetro de diámetro. Estos folículos retirados de las zonas donantes son colocados en las áreas receptoras.

Este tratamiento de injerto capilar comienza a hacer efecto a partir de los 6 meses de la operación.

Las ventajas de un procedimiento de injerto capilar no invasivo Según expone el Dr. Bern, dentro de las ventajas de este tipo de técnicas predomina el hecho que se puede diseñar la inserción de los folículos en el área receptora, de manera que tenga un aspecto natural. Además, se elimina por completo el rastro de la cicatriz lineal que resulta de las cirugías capilares FUT.

La recomendación del Dr. Bern es acudir a un profesional especialista que determine el mejor procedimiento,dependiendo de la gravedad del problema.

