Aeroescuela Xtreme indica que la topografía o la producción audiovisual con dron son usos muy comunes de este sistema

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La innovación y las nuevas tecnologías en el sector audiovisual han permitido que los drones se conviertan en una de las herramientas más útiles del mercado. Esto se debe a que proporciona eficiencia y seguridad, lo cual en diferentes áreas como la topografía, cartografía y producción audiovisual es imprescindible.

Levantamientos topográficos, reconocimiento, cartografía 3D y fotogrametría son algunas de las tareas que permiten realizar la topografía con dron. Sin embargo, se requiere de conocimientos muy precisos para llevar a cabo estos procesos. Por esta razón, en España, Aeroescuela Xtreme es un centro de formación que ofrece cursos de topografía y fotogrametría con drones. Estos son especializados en el manejo de drones y capacitan a los usuarios para usarlos en determinados trabajos.

Beneficios de realizar topografía con dron La fotogrametría y topografía con dron ha cobrado un valor incalculable para los profesionales de esta área, ya que fotografiar de forma aérea facilita el procesamiento de datos. Entre estos se encuentran los cálculos, perfiles de terreno, distancias, volúmenes, comparaciones e incluso el hecho de compartir información con otras personas.

Estas facilidades contribuyen a optimizar el trabajo de topógrafos profesionales, sobre todo, al hacer levantamientos en terrenos complicados. Esto se debe a que ya no es necesario acceder a lugares difíciles porque el dron se encarga de ello.

Adicionalmente, realizar topografía con un dron garantiza una gran precisión, de hecho es la misma que se obtiene con un equipo topográfico convencional, pero con otros atributos que proporcionan un mejor desarrollo del trabajo y sin hacer esfuerzos.

Finalmente, la resolución es otro elemento a favor cuando se trabaja una topografía con dron, ya que además de una fotografía georeferenciada con total claridad, es posible obtener datos claros y nítidos acerca de un terreno determinado y registrarlos.

Llevar a cabo un levantamiento topográfico con el uso de un dron representa una gran ventaja para los profesionales. No obstante, el manejo de esta herramienta en los trabajos topográficos requiere conocimientos previos que permitan aprovechar al máximo sus capacidades. En este caso, Aeroescuela Xtreme se ha convertido en un aliado perfecto para los profesionales que deseen utilizar el dron para realizar topografías y fotogrametría de forma correcta.

Con una amplia trayectoria en el sector, este centro de formación se ha caracterizado por proporcionar un aprendizaje de calidad en el manejo de drones para áreas como radiofonista profesional, audiovisual y cine, emergencias y seguridad, agricultura y teledetección, termografía, entre otros trabajos en los que el uso de un dron resulta una gran ventaja.

Además, este centro cuenta con opciones para seguros de drones y registros AESA, proporcionando así servicios completos e integrales para todos los interesados.

En conclusión, Aeroescuela Xtreme ha sido catalogada como una de las principales alternativas para los interesados en convertirse en pilotos de drones con conocimientos sólidos, de la mano de profesionales capacitados.

