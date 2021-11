Ei2Value sigue su buena trayectoria en los rankings de fondos con una excelente rentabilidad del 56,5% Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La inversión en valor, también conocida como value investing, nació como concepto y método en la década de los años 20 del siglo pasado. Hasta dicho momento, las inversiones bursátiles se realizaban, fundamentalmente, de manera intuitiva y no como resultado de un análisis lógico.

El desempeño actual del fondo de inversión Ei2Value, que basa sus inversiones en la filosofía del value investing, corrobora que se trata de una de las formas más seguras de moverse en el mercado financiero. Según indica el índice Citywire, el fondo de la compañía, llamado Alcalá Multigestión Ei2 Value FI, ocupa el primer puesto con una rentabilidad del 56,5%. El salto reciente se produjo después de una larga permanencia en el tercer puesto con una rentabilidad que promedió el 55%.

Gestión en valor con el apoyo de algunos de los mejores gestores del mundo Ei2Value se posicionó entre los fondos más rentables de su tipo apoyándose en los análisis de los mejores gestores de valor del mundo. La gestión de valor, en pocas palabras, consiste en analizar rigurosamente las compañías y entender sus negocios, para tratar de determinar el valor intrínseco de las mismas. El objetivo de la investigación y el análisis es detectar inversiones que son rentables a largo plazo cuyas acciones, en el presente, están por debajo de su valor potencial.

Uno de los referentes mundiales de este modo de invertir es el inversor y empresario estadounidense Warren Buffett, que se apoya en la idea de comprar valores de calidad a precios bajos para que el tiempo genere una rentabilidad superior a la del mercado. La idea central del esquema es generar beneficios a largo plazo. Además, Ei2Value es el único fondo español que comercializa dentro del de Buffett.

Dentro de España, Ei2Value se apoya en el trabajo de algunos de los mejores gestores como Francisco García Parames, Álvaro Guzmán y Rafael Valera. Además de contar en la actualidad con la mayor rentabilidad dentro del país, se ubica en el puesto 15 (sobre 553) en el ranking mundial VDOS dentro de la categoría RVI GLOBAL VALOR, compuesta por aquellos fondos cuya cartera está compuesta por empresas de pequeña y mediana capitalización.

El método de value investing en Ei2Value El método que utiliza Ei2Value para invertir comienza con la elección de las compañías. Lo que se busca es que tengan elevados Retornos sobre Capital Empleado (ROCE), información a la que se llega a partir del trabajo del equipo de gestores. El valor intrínseco de estas compañías no está reflejado en su precio de cotización. Es decir, son compañías transitoriamente baratas que representan una gran oportunidad a futuro.

Si se detectan, y se aprovechan, las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor, después se puede lograr maximizar los retornos de las inversiones. Al mismo tiempo, se minimizan las pérdidas.

Se trata de un método que apuesta por la racionalidad y no por las emociones. La paciencia, en este sistema, es un factor clave, ya que el tiempo juega a favor del fondo. Con el correr de los meses y años, las compañías comienzan a tener un precio que se acerca cada vez más a su valor.

Así, el fondo Ei2Value está compuesto por inversiones en compañías que cuentan con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, que están dirigidas por equipos honestos y capaces y que, fundamentalmente, cuentan con un valor que no se refleja en su precio de cotización.

De esta manera, a través de la filosofía del value investing, Ei2Value logró consolidarse como el fondo de su tipo más rentable de España, mientras ve crecer paulatinamente su consideración a nivel mundial.

