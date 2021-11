¿Cuáles son los beneficios de la proteína vegana?, por Mediterranean Superfoods Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Hasta hace poco, la mayoría de la gente creía que la proteína vegetal era incapaz de ofrecer los mismos beneficios que la proteína de origen animal. Pese a esto, con el paso del tiempo y con el avance de las investigaciones en este campo, se ha ido desmintiendo esta creencia.

Hoy en día, se conoce que la proteína vegetal, combinada adecuadamente, no solo es igual de efectiva que la animal, sino que además también aporta una gran cantidad de beneficios para la salud. Por esta razón, en marcas como Mediterranean Superfoods se pueden encontrar muy buenos complementos alimenticios hechos a base de proteína vegana.

Mediterranean Superfoods explica qué son las proteínas Para poder entender cómo la proteína vegana actúa en el organismo, es importante aclarar, en primer lugar, qué son las proteínas. Se trata de unas moléculas grandes y complejas que llevan a cabo una gran variedad de funciones fundamentales en el cuerpo. De hecho, las proteínas son las que realizan la mayor parte del trabajo dentro de las células y son sumamente importantes para la estructura, regulación y funcionamiento de los órganos y tejidos del cuerpo.

Otra de sus características destacables es que las proteínas se encuentran compuestas por aminoácidos, los cuales también promueven el desarrollo de otras funciones en el organismo.

En conclusión, las proteínas se encuentran en alimentos como las carnes y algunos vegetales. Obtener las proteínas de vegetales para satisfacer las demandas del cuerpo no solo es necesario para una alimentación equilibrada, sino que también aporta beneficios que favorecen notablemente la salud y además contribuye a un estilo de vida más sostenible para nuestro planeta.

¿Cuáles son los beneficios de consumir proteína vegana? En Mediterranean Superfoods, una prestigiosa empresa de venta de productos para la alimentación saludable, se encuentra disponible su complemento alimenticio Proteína Vegana 80% neutro o sabor vainilla. Ambos son elaborados a partir de 3 extractos de proteína vegetal que provienen de cultivos limpios y ecológicos. Además, son ideales para deportistas y atletas, ya que ofrecen una buena cantidad de aminoácidos esenciales, indispensables para el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular.

Contienen un 80% de pura proteína vegana de la mejor calidad y poseen un alto valor biológico. Entre sus principales ventajas, están su capacidad de ayudar a la pérdida de peso y grasa corporal, su alto contenido de aminoácidos de cadena ramificada BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), su baja cantidad de grasas, fácil digestión, bajo índice glucémico, que son libres de hormonas y libres de gluten.

Asimismo, promueven la construcción de la masa muscular, estimulan el proceso de recuperación de los músculos, mejoran la retención de nitrógeno, fortalecen el sistema inmune y son muy bajas en calorías.

Las proteínas veganas 80% vienen en formato de polvos y ya están disponibles en un delicioso sabor vainilla o neutro.

La marca Mediterranean Superfoods recomienda mezclar un cazo dosificador (30 g) en 200 ml de agua o zumos vegetales, una media hora antes o después de entrenar. Sin embargo, puede también utilizarse para preparar postres, espolvorear sobre cereales o yogur, preparar batidos, etc.

