Las obras de Guto Ajayu ya pueden visitarse en las exposiciones virtuales de la galería Capital Culture House Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

“Lo que diferencia al ser humano de los demás seres vivos es el arte” es una afirmación que hace referencia a la capacidad de una persona de imaginar, inspirarse y plasmar en una obra toda una historia. Además, estas llevan detrás un significado que trasciende más allá de épocas, de tiempo y de espacio.

Uno de los artistas del momento es Guto Ajayu, quien logra enmarcar en sus obras de arte urbano la memoria histórica de la humanidad, entendida desde la modernidad. El arte de Guto Ajayu está ya disponible en las exposiciones virtuales de la galería Capital Culture House.

Una galería de arte para artistas contemporáneos de relevancia nacional e internacional La Capital Culture House es una destacada galería de arte con sede en las capitales de España y Bolivia: Madrid y La Paz. En este lugar se acogen obras de arte contemporáneo de artistas, cuyas obras y concepto tengan importancia en el discurso internacional. A través de esta galería los clientes pueden observar la obra de artistas como Guto Ajayu, joven boliviano establecido en Madrid y licenciado en Bellas Artes que expresa su particular forma de arte a través del pop art y el urban art.

En sus obras está plasmada su herencia cultural y la memoria histórica de diferentes culturas del mundo, trayéndolas a la modernidad con el fin de que la humanidad no olvide su pasado y las raíces a las que pertenece. El arte que realiza Ajayu hace prácticamente invisible la delgada línea que divide lo antiguo y lo contemporáneo.

Una obra viva moderna, pero atemporal La obra de Guto Ajayu destaca por varias razones. La primera es su concepto que, a pesar de ser irónico e irreverente, presenta al público a través del arte moderno un potente mensaje acerca de las raíces antiguas y culturales de los seres humanos. Por esta razón, sus pinturas están cargadas de simbología extraída de investigaciones hechas por él mismo, pertenecientes a distintas culturas del mundo, pero sobre todo a la precolombina en América. Otro factor diferencial en su pintura es el uso vibrante y llamativo del color, tonos intensos y atrevidos que combinan la filosofía sagrada y antigua, con la forma particular de locura contemporánea.

Por último, destaca también por el gran carácter personal que imprime en cada pintura, dejando saltar al lienzo sus propios sentimientos y su forma de experimentar la realidad, que como él mismo expresa, es “intensa e ilógica”.

La amplia obra de Guto Ajayu ya puede verse en las exposiciones virtuales mensuales de la galería Capital Culture House. Desde allí, el amante del arte podrá vivir la experiencia de admirar las diferentes pinturas hechas por este artista y sumergirse en la manera en la que la historia se mezcla tan intensamente con lo moderno.

