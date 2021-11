Los sistemas de generación eléctrica propia de Ipostar, el futuro del mercado energético Emprendedores de Hoy

La crisis de energía ha supuesto una oportunidad para que los europeos opten por opciones más baratas, ecoamigables y respetuosas con el planeta. En ese sentido, los distribuidores con sistemas de generación eléctrica propia están aumentando su popularidad entre los clientes.

Un caso de estos es Ipostar, una compañía que destaca entre la competencia gracias a las ofertas de sus equipos. Asimismo, la empresa ayuda a sus usuarios a lograr la independencia de producción y consumo.

Ipostar logra sistemas de generación eléctrica propios de energía verde Para garantizar un efecto amigable con el planeta, un producto que se debe reducir es el uso de gas y de otras fuentes de combustión sólidas. Eso es precisamente lo que logra Ipostar con sus sistemas de generación eléctrica. La tecnología utilizada es la de doble volante de inercia con multiplicador de par angular. Dicho método hace que la energía sea renovable, limpia y de patente propia.

Al no depender de otros negocios, la empresa habilita la obtención de electricidad durante las 24 horas y los 365 días del año. El bajo coste también es un beneficio extra para los clientes, ya que el contrato con el comercio resulta en un ahorro del 90% de la factura con el suministrador actual. Las estadísticas resultan impresionantes y muy atractivas para los interesados.

¿Por qué escoger a Ipostar ahora? Los sistemas de generación eléctrica son consecuencia del exhaustivo trabajo de investigación de Ipostar. Durante más de 10 años, la empresa española se ha dedicado a investigar y a desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con la energía. Por otra parte, el negocio se especializa en actividades de comercialización para asociarse con grandes clientes y compañías. Además de crecer en el área de las finanzas, los contactos permiten seguir apuntando hacia la dirección verde que caracteriza al grupo.

El acuerdo de 15 años con la distribuidora hace que los usuarios se olviden de los recibos y de los horarios de consumo. De igual manera, se ofrece un 10% adicional de Kw/h para el gasto o para la retribución al valor del precio Pool en caso de que no se utilice.

A pesar de que los servicios de Ipostar aún se consideran alternativos, los sistemas de generación eléctrica son tan eficientes que prometen un suministro sin interrupción. La energía verde como ventaja extra es el impulso final que necesitan los clientes para apuntarse al catálogo de la empresa.

