Mayneza revela por qué se escapan las oportunidades de la vida

"El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera." –dijo la oportunidad. ¿Cuántos sueños se desperdician por no aprovechar las oportunidades de la vida? Natalia Maynez Campos, creadora de Mayneza, uno de los blogs de superación personal más populares de habla hispana, realizó una investigación en la que identificó la principal causa por la cual las personas no aprovechan las oportunidades, siendo ésta porque carecen de la mentalidad propicia para aprender a identificarlas.

Recientemente, la bloguera mexicana compartió en su blog un artículo sobre las oportunidades en el cual rompe con algunos mitos y falsas creencias sobre este tema, explicando que las mejores oportunidades de la vida no se ven como uno se las imaginaría, tampoco llegan en el momento que uno esperaría, y la mayor parte de las veces, no volverán a presentarse si se les deja ir.

Establece que las mejores oportunidades no se ven como tal porque suelen disfrazarse de problemas, crisis o dificultades de las que, por cierto, muchos suelen huir. Menciona que la gran mayoría de los emprendedores más exitosos de la actualidad, supieron ver oportunidades de negocio en lo que cualquier otro hubiera percibido como un problema.

Asimismo, hace especial énfasis en que las mejores oportunidades son aquellas que exigen a la persona salir de su zona de confort, navegar lo desconocido y toparse cara a cara con el miedo; pues las cosas realmente asombrosas, explica, suceden justo ahí, al otro lado del miedo, pasado ese límite donde se empieza a sentir incómodo.

De igual forma, la joven bloguera señala que no se trata de esperar a que se presente esa oportunidad en el momento ideal, sino más bien, de crear todas las circunstancias propicias para que la oportunidad pueda darse; pues las oportunidades no pasan, uno mismo las crea.

Para complementar su investigación, la creadora de contenidos encuestó a 250 personas hispanoamericanas, entre las que había tanto jóvenes, como adultos, hombres y mujeres, y les preguntó sobre la principal razón por la cual rechazan una oportunidad. Las tres principales razones que acapararon casi el 90% de las respuestas fueron:

“Porque no me siento lo suficientemente listo o preparado en ese momento” “Por miedo al fracaso o riesgos que podría implicar tomarla” “Por falta de tiempo o recursos” Y dentro de las otras respuestas que arrojó esta encuesta, los participantes señalaron unas como: por lo que los demás pensarán, porque algo no les daba confianza o no los convencía, porque no les convenía al analizarlo, porque no se alineaba a lo que querían en la vida o porque les era indiferente.

Al respecto, Mayneza especificó: “Aunque algunas de éstas tienen su razón de ser, muchas, en realidad, son excusas. Y la cosa es que excusas siempre habrá, pero oportunidades no”.

En otro video que compartió en su cuenta de YouTube, enfatizó que las oportunidades también tienen su fecha de expiración y que, en la mayoría de los casos, no volverán a presentarse si no se les aprovechó en su momento. “El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera” –dijo la oportunidad.

Finalmente, recomienda que cuando se identifique una nueva oportunidad, se ponga en una balanza los costos y beneficios de proseguir o no con la misma para así tomar la mejor decisión, pues cuando se rechaza una oportunidad también hay algo que se le conoce como “costo de oportunidad”: eso que se pierde al no tomar una oportunidad. De igual forma, clarifica que es igual de importante aprender a escuchar la sabiduría interior, pues hay veces que una oportunidad verse bien a nivel razón, pero no sentirse como lo correcto a nivel intuición.

En conclusión, al cambiar la forma en la que se perciben las oportunidades, se expande un mundo de posibilidades que permite identificar y aprovechar las oportunidades de la vida para así lograr la autorrealización.

