El 413 de Vasily Klyukin llega a Málaga

lunes, 22 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

El último fin de semana del mes de octubre, el Museo Estatal Ruso de Málaga presentó la escultura “413” de Vasily Klyukin, de 4,5 metros de altura. Esta pieza forma parte de la serie “Crypto”.

Paralelamente a la presentación, el museo inaugurará dos grandes exposiciones dedicadas a los grandes escritores rusos, Dostoievski y Maiakovski. La exposición de Dostoievski también contará con otra de las piezas de Vasily Klyukin, “Crimen y castigo”, 2017, de su serie “El patrimonio no se convierte en cenizas”.

La escultura “413” “413” forma parte de la serie “Crypto” de Klyukin con una altura de 4,5 metros. Tiene un diámetro de 413cm montado sobre un podio de granito. La pieza utiliza latón, acero y granito como sus medios. La pieza se ha mostrado con anterioridad en la entrada de las Torres Capital en Moscú y también frente al Banco Kunstfourm en Viena, Austria, donde Klyukin tiene su exposición individual: “Civilización. La isla del día anterior”, una exposición que en el mes de agosto de 2021 superó su récord de asistencia del museo en los primeros días.

Los curadores del Museo Estatal Ruso de Málaga han bautizado la obra como “Triunfo del Sol”, indicando con ello su homenaje a la obra de Kazimir Malevich y su ópera “Victoria sobre el sol”.

La serie “Crypto” La serie “Crypto” es una de las más icónicas de Klyukin. Inspirada en la naturaleza, “Crypto” es una colección de relieves en forma de terreno en perfecta forma geométrica. Representando los cuatro elementos, las formas de Klyukin surgen de fórmulas matemáticas. Los datos tomados de coordenadas, fórmulas químicas, tiempo e incluso vidas humanas crean la base para su diámetro, profundidad y estructura. Teniendo en cuenta estos cálculos, Klyukin libera recuerdos y emociones de un mundo pasado. Los colores recuerdan el mundo natural y algo más abstracto, como puede ser una idea o un sentimiento. El mirador de los espectadores sirve para que estas esculturas cambien de forma y color, como suceden con los efímeros cielos.

Inspirado por medio de sus prácticas de ingeniería y su pasión por experimentar con medios, Klyukin ha creado una técnica única llamada Live Sculptures. Gracias a esta técnica, el artista consigue llevar a cabo la creación de objetos tridimensionales complejos a partir de las hojas del medio sin utilizar sujetadores.

“In Dante Veritas”, de Klyukin, se crea con esta técnica. Las obras se inspiraron en “La divina comedia” de Dante Alighieri, y en el año 2018 se exhibieron en el patio del Castillo Mikhailovsky del Museo Estatal Ruso en San Petersburgo, recibiendo la visita de cerca de 250.000 personas. En 2019, el proyecto se presentó durante la celebración de la Bienal de Venecia en Arsenale Nord.

En 2020, Klyukin lanzó “Por qué la gente no puede volar”, una pieza que refleja el daño ambiental que la sociedad causa. Los ocho globos que sujetan al hombre están llenos de basura, como representación de los vicios humanos, siendo enviados a través de sus seguidores en las redes sociales de 150 países. Se mostró dentro de la Bienal de Venecia y luego en el festival Burning Man en el desierto de Nevada.

Acerca de Vasily Klyukin Vasily Klyukin es arquitecto, escultor, viajero e inventor. Ha visitado muchos rincones del planeta, entre los que destacan el Polo Norte, el Monte Everest, el Salto Ángel, la selva amazónica y los barrios marginales de la India. Pilotó un avión, un helicóptero, se reunió con el Dalai Lama y Richard Bach, saltó desde una torre de televisión de 200 metros. En resumen, ha probado su fuerza y ha superado sus propios límites en busca de conocimiento. Klyukin se convirtió en un activista medioambiental, publicó un libro y tres álbumes de arte, creó cientos de obras y conceptos arquitectónicos, una parte clave de los cuales se publicó en el notable trabajo “Designing Legends” de la editorial italiana Skira.

