Mujer soberana de tu cuerpo, el libro de Mariló Sánchez para conocer realmente cómo es la mujer y no cómo se cree que es Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 16:16 h (CET)

El verdadero empoderamiento femenino parte del autoconocimiento del cuerpo, los órganos y la sexualidad individual, y se logra cuando cada mujer conecta con su verdadera esencia, reconoce que fluye de manera cíclica y derriba los tabúes que se han construido a lo largo de la historia, permitiendo una existencia con propósito, libre y saludable.

Partiendo de esta premisa, la valenciana Mariló Sánchez presenta su libro Mujer soberana de tu cuerpo. Poniendo luz a tu femenino, con el que quiere ayudar a las mujeres a transformarse en las mujeres reales, guiándolas en el proceso de conexión con su verdadera esencia y mostrándoles el camino al descubrimiento real de sus cuerpos.

En la publicación, Mariló -quien ha estudiado reiki, yoga, plantas, gemología, numerología y meditación, entre otras disciplinas espirituales-, insiste en que es necesario que las mujeres aprendan a sentir sus cuerpos, para que reciban la poderosa energía femenina, la cual se ha ido perdiendo en esta sociedad.

Una herramienta para hombres y mujeres Mariló Sánchez asegura que Mujer soberana de tu cuerpo también es una obra creada para que el hombre conozca a la mujer o para que el padre acompañe a su hija en su proceso de crecimiento, recalcando que la opresión y los tabúes vividos durante años no han permitido un entendimiento mutuo, por lo que invita a un reencuentro para crecer como humanos y de cómo entender a una mujer.

Por esta razón, revela aspectos filosóficos en torno a procesos biológicos como la menstruación y su naturaleza cíclica; el entendimiento profundo del útero y su función creadora; la necesidad de una sexualidad satisfactoria y el reaprendizaje sobre partes del cuerpo como los senos, deslindándose de los prejuicios sociales establecidos.

La autora se sumerge en temas poco tocados en la literatura convencional, como las características e importancia de la vagina, ahondando en su significado ancestral y conectándolo con órganos como el útero y zonas como el clítoris, que en conjunto forman parte de la esencia femenina, esa que Mariló quiere rescatar a través de sus páginas.

Un libro de autoconocimiento Mujer soberana de tu cuerpo ahonda en el linaje femenino, por lo que puede ser utilizado para acompañar, educar y preparar a las hijas, brindando información documentada sobre el sexo y los órganos sexuales, con un enfoque novedoso sobre el tema, que no se suele enseñarse en las escuelas ni en los entornos familiares, y para eso, es esencial que una madre sepa todo lo que nunca le contaron.

Esta perspectiva también permite que muchas mujeres entiendan que el empoderamiento femenino no solo se trata de que haya más altas directivas o que se ajusten salarios igualitarios entre hombres y mujeres, sino que implica aprender a conocerse personalmente, aceptar las funcionalidades del cuerpo y disfrutar la sexualidad al máximo.

Esta novedad literaria se encuentra disponible en Amazon y se puede pedir en las librerías, por lo que ya se pueden realizar los pedidos online para disfrutar de una experiencia transformadora, que permite a mujeres y hombres conocer aspectos esenciales de la naturaleza humana, que se deben profundizar y aplicar para tener una vida satisfactoria.

