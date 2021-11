El Premio Nacional Inmobiliario está en San Cugat, en Fincas Cano & Pujol Emprendedores de Hoy

Actualmente, existen muchas empresas que operan dentro del sector inmobiliario, pero solo algunas en el país son capaces de ofrecer un servicio sólido y confiable. El sector inmobiliario es uno de los que más contribuyen al crecimiento de la economía de España debido a su alta oferta y demanda.

Una de ellas es Cano & Pujol, una compañía que este año logró el cuarto lugar como mejor agencia inmobiliaria a nivel nacional. El premio fue otorgado por el prestigioso Club Noteges y se debió a los servicios inmobiliarios de compra y venta efectiva, rápida y personalizada.

Fincas Cano & Pujol: líder en el sector inmobiliario español Cano & Pujol este año fue premiada como una de las mejores agencias inmobiliarias españolas, consiguiendo, de hecho, el cuarto lugar a nivel nacional. Esta empresa, tras 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, ha logrado ayudar a sus clientes a encontrar un verdadero hogar que cumpla con sus expectativas. Sus profesionales están certificados por la empresa y poseen el conocimiento necesario para dar un asesoramiento personalizado de alta calidad. Estos escuchan las necesidades de sus clientes y analizan sus condiciones financieras para ayudarles a determinar cuál es su opción de vivienda más favorable.

Por otra parte, el servicio de estos profesionales también está disponible para quienes desean alquilar o vender un piso, local, comercio u otro establecimiento. Además, Cano & Pujol obtuvo uno de los primeros lugares en la premiación de mejor inmobiliaria en España por su diversidad de servicios inmobiliarios. Entre estos, se incluyen el posicionamiento web, apertura de franquicias, promociones, etc.

Cano & Pujol ofrece numerosos servicios para todos sus clientes en España La especialidad de Cano & Pujol es ayudar a sus clientes en cuanto a la compra-venta de activos inmobiliarios en el territorio nacional. Lo que los hace tan especiales en esto son los detalles detrás de todo el proceso, incluyendo una gestión efectiva de los documentos legales y asesorías personalizadas. Además, en cuanto a la compra, estos disponen de su sitio web para que las personas, desde la comodidad de su hogar, encuentran la vivienda que buscan. Igualmente, ofrecen una aplicación móvil que envía alertas a sus usuarios cuando aparece una nueva oferta que se adapte a sus necesidades.

En cuanto al alquiler y venta de establecimientos estos disponen de servicios de tratamiento gráfico, comercialización y distribución inmobiliaria, acompañamiento hasta el final de la venta, etc. También ofrecen a pequeños y grandes inversionistas la oportunidad de abrir una franquicia con posibilidades de expansión y alta rentabilidad.

Cano & Pujol es una agencia inmobiliaria de gran renombre en San Cugat y Rubí que se ha ganado su buena reputación gracias a su servicio profesional y atención personalizada al cliente. Además, su nuevo modelo de franquicias en Rubí y servicios webs y móvil la han convertido en una gran opción para los pequeños y grandes inversores de la zona.

