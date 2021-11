Alessandra Boho y sus pulseras para hombres y mujeres hechas a mano Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021

La marca Alessandra Boho ha logrado atraer las miradas de hombres y mujeres, posicionándose de manera progresiva entre las favoritas de los españoles. La belleza de las prendas de joyería no solo resalta por su valor, sino también por la delicadeza que proporcionan a quienes la usan, aún más cuando se trata de piezas hechas a mano.

Dedicada a la fabricación de joyería hecha a mano, entre sus productos destacan las pulseras hombres y mujeres de alta calidad y belleza con un precio altamente competitivo en el mercado.

El secreto de Alessandra Boho: joyería hecha a mano El talento es uno de los elementos que más se destaca en los productos elaborados a mano y en el caso de las pulseras, collares y chockers de Alessandra Boho no es la excepción.

En su tienda online cuenta con una amplia variedad de opciones de la más alta calidad. Pulseras hombres, pulseras mujeres y otras prendas elaboradas artesanalmente por un personal altamente capacitado y enfocado en brindar belleza, delicadeza y elegancia en cada diseño.

Adicionalmente, los productos de esta marca se destacan por tener un precio asequible. Además de ser diseños originales y versátiles, los materiales utilizados en la elaboración de cada prenda es parte del secreto en el éxito de Alessandra Boho.

Plata de Primera Ley, Cristales de Swarovski, perlas, piedras naturales semipreciosas, circonita, cristal de Miyuki, los mejores hilos y cordones alemanes, forman parte del proceso en el que nace cada una de las prendas de esta marca.

¿Cuáles son los proyectos a futuro de la marca Alessandra Boho? Además de la belleza en sus artículos, la durabilidad y resistencia son otros elementos por los que las pulseras y collares de Alessandra Boho se han convertido en un artículo ideal tanto para hombres como para mujeres. Esto le ha concedido gran popularidad en internet, incluyendo una fuerte presencia en los sitios más reconocidos de ventas online como Amazon Europa.

La dedicación de esta empresa por ofrecer joyería a buen precio en Europa es lo que le ha permitido posicionarse entre las favoritas de quienes buscan un detalle para regalar o alguna prenda atractiva que lucir.

Es por ello que como marca, Alessandra Boho se enfoca cada día más en su expansión. Así, dentro de sus proyectos más inmediatos está la creación de artículos en las categorías de decoración, textil y complementos, con el objetivo de continuar brindando calidad y también variedad de opciones a todos los compradores.

