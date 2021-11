Vaciados Juanma, especialistas en vaciar trasteros con más de 20 años de experiencia Emprendedores de Hoy

A la hora de realizar una mudanza, el espacio donde se acumulan los objetos en desuso puede convertirse en un dolor de cabeza si no se cuenta con el apoyo de profesionales especialistas en vaciar trasteros como los de la empresa Vaciados Juanma, con ámbito de acción en Valencia, Castellón y Alicante durante más de 20 años.

En muchas ocasiones, el tiempo que transcurre mientras se van almacenando objetos en un trastero hace que el propietario olvide qué pertenencias ha llevado a ese espacio. Por esta razón, Vaciados Juanma garantiza un proceso completo de vaciado que incluye la clasificación de los objetos y su correcta disposición en centros habilitados como vertederos autorizados, empresas de reciclaje o ecoparques cercanos, según el uso que se le vaya a dar al material.

Limpiar de forma adecuada el trastero puede ser una inversión Al ponerse en contacto con Vaciados Juanma para la limpieza de su trastero, los clientes acceden a la ayuda perfecta a la hora de hacer un inventario de todo aquello guardado, donde puede haber objetos de valor como antigüedades, electrodomésticos metales, monedas y otras piezas de colección, por las cuales la empresa pagará una cantidad acordada con el propietario. Muchas veces, el vaciado puede resultar gratis e incluso generar ganancias al solicitante de los servicios, en caso de que el stock cuente con objetos bien tasados.

En la página web de la compañía, se puede observar el antes y el después de algunos trasteros una vez culminados sus servicios, que no solo incluyen la recogida de los enseres, sino cualquier tarea adicional de reparación o pintura, trabajos de electricidad, fontanería y muchos más. En este cometido de disponer adecuadamente los objetos, la empresa también colabora con algunas ONG para donar mobiliario o aquellos objetos en buen estado a los que se les puede dar una segunda vida.

Eficiencia y responsabilidad en varias zonas de acción Después de la intervención de Vaciados Juanma en el trastero del hogar o la empresa, el lugar lucirá limpio y listo para ser aprovechado al máximo y sin los riegos que implica hacerlo por cuenta propia, como cargar peso en exceso, sin la protección adecuada, o exponerse durante mucho tiempo a polvo o escombros que los profesionales saben cómo manejar.

Habitantes de localidades como Paterna, Alfafar, Catarroja, Benetússer, Picassent, Silla, Puçol, Sagunt, Quart de Poblet, Burjassot, Xátiva, Riba-roja del Túria, Utiel, Cullera, Perelló, Alginet, Carlet, Montserrat, Calicanto y muchas más pueden solicitar los servicios profesionales de Vaciados Juanma desde su portal web o vía WhatsApp y solicitar un presupuesto ajustado a sus necesidades. De esta manera, todo el proceso de vaciado, limpieza integral, reparaciones, transporte y mudanzas, estará en manos de una de las compañías de vaciados más recomendadas de la zona.

