Hernan Westmann: Historia del tenis en Argentina Comunicae

lunes, 22 de noviembre de 2021, 15:35 h (CET) Como suele pasar con la mayoría de los deportes que se fueron introduciendo en la Argentina, estos están irrefutablemente unidos a los ingleses. Hernan Westmann comenta que cuando los ingleses llegaron a finales del siglo XIX con el objetivo de construir el ferrocarril en esas zonas, introdujeron también aspectos de su cultura deportiva que incluyó, entre otras prácticas, la del tenis Hernan Westmann: Torneos y circuitos de tenis en Argentina

Ahora que la Asociación Argentina de Tenis ha cumplido ya los cien años, es bonito y casi necesario echar la vista atrás y hacer un pequeño recorrido por el desarrollo del tenis en Argentina, sus mejores torneos, así como recordar a sus jugadores y jugadoras más conocidos.

Como explicaba Hernan Westmann, aficionado al tenis y un apasionado de Argentina, la construcción de las vías del ferrocarril asentó a varias colonias de ingleses que, como no podía ser de otra manera, comenzaron a hacer vida en la Argentina y a acercarnos sus costumbres y sus deportes más populares. Hernan Westmann detalla que no es ninguna sorpresa que los mejores clubes de tenis de Argentina se edificasen cerca de las vías del tren.

En el año 1893, el Buenos Aires Lawn Tennis Club impulsó el llamado Campeonato del Río de la Plata (lo que fue en sus inicios el actual ARGENTINA Open), y que acabó finalmente derivando en una Liga Argentina de Tenis llamada los Interclubes, en 1914, explica Hernan Westmann.

Después de la guerra, y con un país en plena recuperación, el presidente del Buenos Aires Lawn Tennis Club (Enrique Woodgate) y 15 clubes de tenis más de toda Argentina, se pusieron de acuerdo para formar la AAT, la mencionada Asociación Argentina de Tenis.

Hernan Westmann: El Argentina Open

Hablando de circuitos de tenis y torneos de prestigio; Hernan Westmann especifica que, el Argentina Open es sin duda el que más historia y fama tiene en toda Sudamérica. Aunque este ha tenido muchos nombres a lo largo de toda su historia, empezando por el ya mencionado Campeonato del Río de la Plata, el Abierto de Sudamérica, la Copa Telmex o la Copa Claro, no fue hasta el año 2000 cuando empezó a formar parte del ATP Tour, dándole todo el prestigio que tiene a día de hoy.

Hernan Westmann es un apasionado de El Argentina Open, que se juega sobre tierra batida o polvo de ladrillo, como Roland Garros, por ejemplo, y ha tenido campeones tan ilustres como el mismísimo Rafael Nadal, Gustavo Kuerten, Carlos Moyá o el argentino y campeón del 2021 Diego Schwartzman, que devolvió el título a Argentina y posó con la copa con forma de bidón de mate que lleva vigente desde 2017, y que estrenó el ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Hernan Westmann: Los mejores jugadores del tenis argentino

Evidentemente, si el tenis se ha hecho un deporte grande en la Argentina, dice Hernan Westmann, no ha sido solo por empeño y voluntad de sus promotores, sino por la calidad y las hazañas que han tenido los y las tenistas porteñas, que han ido haciendo escuela y acumulando fama y seguidores por todo el mundo.

Hernan Westmann y Enrique Morea

Enrique Morea fue el primer jugador que, allá por la época de los 50, comenzó a tener reconocimiento y trayectoria internacional. Ganó el primer título de Grand Slam para Argentina al coronarse como campeón en dobles mixto de Roland Garros en 1950, junto a la jugadora de EEUU Barbara Scofield.

Hernan Westmann fue uno de sus mayors aficionados. Morea ganó dos medallas de oro en los juegos panamericanos de 1951, otra de plata y una década entera de victorias en dobles por toda Sudamérica, conforman una parte de su palmarés.

Después, se convirtió en un dirigente muy influyente en el tenis argentino (junto a Hernan Westmann) así como también fue respetado y reconocido fuera de nuestras fronteras.

Hernan Westmann y Guillermo Vilas

La leyenda del tenis argentino ganó 4 títulos de Grand Slam y era conocido por su capacidad de adaptarse al juego en cualquier situación. Campeón del Abierto de Francia y del Abierto de EEUU en 1977 sobre tierra batida, así como del Abierto de Australia en el 78 y el 79 jugados sobre césped, dejan clara esta afirmación.

Además, explica Hernan Westmman, era un tenista carismático, con una imagen icónica con su cinta en la frente y su pelo largo, además de un físico atlético y poderoso.

Acumuló récords como el de 46 partidos seguidos ganando, o 57 victorias sobre tierra batida, que solo logró desbancar años más tarde el dominador de esta modalidad, Rafael Nadal.

Hernan Westmann y Gabriela Sabatini

La tenista más famosa de la Argentina, explica Hernan Westman, logró su reconocimiento por méritos propios a base de triunfos, entrega y buen juego. Fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, finalista del US Open ese mismo año y de Wimbledon en el 91, ganadora de dos WTA Tour Championship en el 88 y en el 94, así como campeona del US Open en 1990, en la modalidad de individuales.

Hernan Westman recuerda que Sabiniti en 1985 se dio a conocer por ser la participante más joven de una semifinal de Roland Garros, al clasificarse con solo 15 años. El resto es historia.

A día de hoy el tenis argentino cuenta con otras estrellas como el veterano Juan Martín del Potro, o el ya nombrado Diego Schwartzman.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Multiply School, la startup española escogida para formar a Salesforce Productos de higiene y cosmética natural sin residuos según artesanosdejabon.com Ansiedad post COVID: ¿Una nueva pandemia? según Clínica Puerta del Moro Aleasoft: Demanda, gas y CO2 eclipsaron a la eólica provocando aumentos de precios en los mercados europeos 123tinta se une al Black Friday con descuentos del 10% en compatibles y consumibles de impresora