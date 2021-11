El problema de los vertidos de agua residual en casas domésticas y la solución definitiva que ofrece Depuradoras MSB Emprendedores de Hoy

Contaminadas con elementos que no son aptos para el consumo humano, las aguas residuales se producen en los hogares, cuando alguien tira la cadena del inodoro se ducha o lava los platos.

Una solución definitiva para el problema del tratamiento del agua residual doméstica es adquirir una depuradora de oxidación total de la empresa Depuradoras MSB, que convierte a ese caudal que puede resultar tóxico en agua que puede utilizarse para riego o verterse en el cauce público.

¿Cuál es la solución al problema de las aguas residuales domésticas? El aumento de la población en áreas urbanas es uno de los factores que contribuye a aumentar el problema de la contaminación por aguas residuales. Los jabones, los detergentes y los productos de limpieza en general contienen químicos nocivos que no deberían llegar a los lagos y los ríos. A esto hay que agregarle los contaminantes biológicos propios de la vida humana.

El ideal que se persigue en la actualidad consiste en devolver al medioambiente el agua que se usa domésticamente de manera que no tenga un impacto negativo y que sea ecológicamente sostenible. Los servicios de alcantarillado, el saneamiento y las estaciones depuradoras de aguas residuales trabajan en ese sentido. Ahora bien, no todos los hogares cuentan con una conexión a este sistema.

En este sentido, existen distintas soluciones para dicho problema. Una de ellas es la fosa séptica, el método más barato y sencillo de implementar, pero con altos costes de mantenimiento, ya que es necesario firmar un contrato de extracción de residuos con una empresa especializada. Entre sus contras, también se cuenta que pueden generar malos olores y el agua no siempre es reutilizable.

Otra opción son las depuradoras de filtro biológico, que logran recuperar entre el 40 y el 50% del agua, cantidad que, por lo general, no es suficiente para los parámetros legales vigentes en las distintas comunidades. Es por estos motivos que la solución definitiva al problema de las aguas residuales domésticas es el tratamiento con depuradoras de oxidación total.

Beneficios de las depuradoras de oxidación total de Depuradoras MSB El sistema de oxidación total utiliza el oxígeno para depurar las aguas residuales y reducir los contaminantes orgánicos biodegradables. Como resultado del trabajo de estas máquinas, se consigue agua que se puede verter en el cauce público sin infringir ninguna norma o utilizar para la agricultura. Se trata de aparatos, como los que comercializa Depuradoras MSB, que resultan fáciles de instalar y mantener.

Depuradoras MSB, cuyas siglas corresponden a Mayor Salud y Bienestar, ofrece una solución definitiva al problema de las aguas residuales domésticas y que favorece la reutilización del agua y la conservación del entorno ecológico en el que se ubica una vivienda.

