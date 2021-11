Descubrir cómo el liderazgo Inusual impacta positivamente en los equipos Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 13:17 h (CET)

En la actualidad, una habilidad que se ha vuelto sumamente necesaria es el liderazgo, sobre todo en el ámbito empresarial si se desea cumplir con todos los objetivos propuestos. Por esta razón, muchas personas se preguntan qué es el liderazgo.

INUSUAL School, una de las primeras escuelas de referencia en formación de líderes innovadores, define el término de liderazgo como la capacidad que tienen las personas con vocación para impactar, motivar e influenciar positivamente en otros individuos. Estos, finalmente, gracias a su discurso fiable e inteligente generan que las personas sigan su ejemplo y desarrollen sus capacidades.

Además, la institución asegura que el liderazgo puede ser una aptitud innata, pero que también puede desarrollarse. En ese sentido, ponen a disposición su curso de liderazgo innovador 100% online para ayudar a todos aquellos que desean explotar sus destrezas para liderar equipos.

¿Qué características debe tener un buen líder? Desde INUSUAL School, se recalca que los líderes tienen ciertas características que les hacen destacar entre las demás personas. Asimismo, apuntan que en la actualidad las empresas deben procurar contar con individuos con verdadero liderazgo para que guíen a sus equipos y para que los incentiven a alcanzar cada uno de los propósitos organizacionales.

En primer lugar, para ser un buen líder es fundamental no temer a lo desconocido y mucho menos al fracaso, ya que de las derrotas se pueden adquirir importantes aprendizajes.

Por otra parte, la institución manifiesta que para ser un líder se debe empezar por tener una actitud positiva para tener la convicción de que cualquier objetivo planteado puede ser alcanzado. Además, remarcan que los líderes no solo se limitan a cumplir las metas de la empresa, sino que también establecen algunas propias.

Finalmente, las personas con liderazgo, según INUSUAL School, no dudan a la hora de tomar una decisión, saben seleccionar muy bien a todos los integrantes de sus equipos, saben agradecer a quienes cumplen adecuadamente con sus tareas y se esfuerzan por lograr la excelencia.

INUSUAL School pone a disposición la quinta edición de su programa de liderazgo innovador. A través de conjugar las disciplinas del training y el coaching, este programa prepara a los líderes para impulsar a sus equipos y a motivarles con las metodologías más innovadoras y adaptadas al mercado actual.

Asimismo, este programa 100 % online inicia el día 17 de enero del año 2022 y culmina el 25 de marzo del mismo año. Sin embargo, el plazo para inscribirse termina el lunes 20 de diciembre de 2021. También cabe destacar que el coste del curso es de 1.690 euros, si bien, las personas interesadas pueden optar por el pago en 3 plazos de 500 euros.

Por otro lado, el programa de estudios incluye contenido audiovisual, sesiones online en vivo todas las semanas para resolver dudas y preguntas y para que los integrantes del grupo intercambien ideas y experiencias. Además, pone a disposición material descargable que puede resultar de mucha utilidad.

En conclusión, los interesados en inscribirse en este curso deben ingresar a la web de INUSUAL School y reservar plaza.

