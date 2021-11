La Resistencia es emprender y el protagonista es el emprendedor o emprendedora Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 13:10 h (CET)

“Lo que haremos mañana nos obliga a pensar en el presente, no en el pasado”. La Casa de Papel.

Existe mucha desinformación alrededor del emprendimiento. Todavía existe la creencia de que es suficiente tener una idea brillante u original para crear una startup, sin recaer en lo fundamental: la idea es lo que menos vale. Diariamente, se puede observar como grandes ideas se quedan en el camino por no contar con un equipo sólido o por no tener los conocimientos adecuados sobre el sector.

Se calcula que solo el 5% de las startups españolas alcanza los 5 años de vida y que un 15% no supera el año, según el Mapa del Emprendimiento de 2018, publicado por Spain Startup-South Summit, que analiza 1.252 startups españolas.

A esos datos, se le suma que el 58% de los negocios regentados por hombres fracasaron en el último año, frente al 30% de los iniciados por mujeres.

¿Por qué existen menos startups lideradas por mujeres emprendedoras? Parte de la respuesta reside en que los hombres tienen mayor posibilidad de recibir financiación, hasta un 10% más sobre ellas, lo cual hace ceder los puestos de CEO a los hombres. Por este y otros motivos, es fundamental el apoyo de profesionales expertos como Star Startups, que acompañan a la persona emprendedora en toda la fase de creación, búsqueda de equipo, validación de la idea, implementación, escalabilidad del negocio y por supuesto financiación, en definitiva, el valor diferencial que se necesita para lograr el éxito de la startup. Star Startups también pone de relevancia que el verdadero protagonista es el emprendedor o emprendedora.

Desde Star Startups se apuesta por buscar el equilibrio, muestra de ello es su propio equipo corporativo, en el que cuentan con mayor presencia femenina y cuyo propósito es aumentar la cifra de mujeres emprendedoras entre sus proyectos, donde actualmente hay un 39% de mujeres CEO en startups como Templat, Círculo Management o Pawsbook, entre otras.

Para ello, cada 2 meses se organizan los Star Days, un hackathon de emprendimiento que dará comienzo el día 26 de noviembre y durante 45 horas seguidas, los asistentes que han logrado ser seleccionados para participar se disputarán el acceso gratuito al Programa de Incubación, valorado en 60.000€.

La final tendrá lugar de forma presencial en la sede de Star Startups, donde los equipos pitchearán sus proyectos y un selecto jurado de profesionales, entre ellos algunos posibles inversores del ecosistema, decidirá el equipo ganador.

Como novedad, en esta V Edición de los Star Days y coincidiendo con el estreno de la famosa serie La Casa de Papel, todo el evento girará en torno a dicha temática. El entretenimiento y el suspense están asegurados.

Aquellos emprendedores o emprendedoras que no quieran perderse la oportunidad de participar, pueden realizar la inscripción en la página web de Star Startups, aprovechando que todavía quedan unas pocas plazas abiertas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.