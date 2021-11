CENTURY 21 Liberty Home expondrá en el salón inmobiliario de Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 12:53 h (CET)

Centrando sus operaciones en el sector inmobiliario, la empresa Century 21 Liberty Home es una empresa con sede en Valencia que dispone de todas las herramientas necesarias para encontrar locales comerciales, oficinas y hogares online a través de su plataforma y app.

Para ello, dispone de un extenso catálogo de propiedades de más de 5.000 activos distribuidos por toda España y más de 500.000 activos a nivel mundial, las cuales son publicadas por agentes profesionales.

SIMA: una de las mayores ferias inmobiliarias de España La empresa estará presente exponiendo en el #SIMAOtoño2021 Salón inmobiliario de Madrid del 26 al 28 de noviembre, el cual se realizará en el pabellón 6 de IFEMA Madrid.

Esta edición contará con nuevos formatos de participación, nuevos espacios temáticos dedicados al alquiler y una extensión online de la feria.

Las ofertas de propiedades más destacadas La empresa CENTURY 21 se presentará para disertar en el #SIMAOtoño2021, donde mostrarán las promociones de las propiedades más buscadas en el mercado de inmuebles, en especial las viviendas más demandadas entre los asistentes la feria, como son las promociones de obra nueva en Costa Blanca y Baleares.

Entre alguna de las ofertas disponibles que se presentarán en noviembre, se encuentran proyectos de obra nueva en Santa Catalina (Palma de Mallorca), Costa Blanca (Benitatxell, Teulada-Moraira, Benissa y Altea) y Canet d’en Berenguer (Valencia).

Ínsula Santa Catalina: Palma de Mallorca Ínsula Santa Catalina se define como una isla privada de esparcimiento y tranquilidad en pleno corazón de Mallorca. Ubicada entre los barrios de Santa Catalina y Son Espanyolet, los lugares con más vida de Palma. Un lugar donde disfrutar del más puro estilo de vida mediterráneo. Sorprenderá a cualquiera que contemple desde las terrazas el paisaje urbano de ambos barrios.

25 exclusivos apartamentos de lujo construidos con sello alemán y proyectados por un arquitecto de vanguardia, donde el diseño eleva la “experiencia habitacional” a estilo de vida implementando calidades mayúsculas y materiales nobles para ofrecer confort, placer y bienestar. Ofrece la posibilidad de personalización al gusto y necesidades del comprador.

Costa Blanca: 4 promociones ubicadas en Benitatxell, Teulada-Moraira, Benissa y Altea Apartamentos Golf Suites La Sella; ubicados en el complejo de Golf La Sella rodeado de naturaleza y con unas maravillosas vistas al mar, ubicado junto a un excelente campo de golf.

Otra propuesta que se presentará en el evento es la venta de chalet moderno Magnolias Design ubicado en Cumbre del Sol. Vivir en Residential Resort Cumbre del Sol es sinónimo de tranquilidad, dada su localización entre mar y montaña en plena Costa Blanca. Cuenta con servicios deportivos, educativos, comerciales y de restauración dentro del mismo complejo, el cual otorga una excelente calidad de vida y un alto nivel social al instante en que se empieza a residir en Cumbre del Sol.

Gran Canet Residencial(Valencia) Despertar viendo el sol, asomarse sobre el mediterráneo o los atardeceres mágicos tras la Sierra Calderona es un lujo que no se puede perder.

Gran Canet Mediterranean Essence, ofrece la posibilidad de disfrutar de uno de los últimos rincones por descubrir del Mediterráneo. Donde se encuentran la Costa de Valencia y la Costa de Azahar, lo mejor de ambos destinos. Este residencial se sitúa próximo a la Ribera del río Palancia, en una zona despejada de bajo impacto urbanístico, a escasos minutos del Parque Natural de la Sierra Calderona, del Puerto Deportivo, Club Náutico y de la playa de Canet d’en Berenguer.

Salón Inmobiliario de Madrid: la mayor feria inmobiliaria de España SIMA Otoño es un evento inmobiliario referente para los profesionales y el público del sector en esta época del año. Esta edición de SIMA Otoño cuenta particularmente con la mayor oferta de viviendas, así como una amplia variedad de servicios y profesionales en un mismo punto de encuentro.

La invitación está prevista para el 26, 27 y 28 de noviembre de 11 a 20 horas. La empresa ofrecerá condiciones especiales de compra durante los días de feria.

El evento se convierte en la exhibición perfecta y se posiciona como una cita necesaria en la segunda mitad del año. Entre la variedad de actividades que se van a poder apreciar en SIMA Otoño, se pueden destacar la representación de las principales empresas del sector, una amplia variedad de todo tipo de ofertas (primera y segunda residencia, vivienda en costa, vivienda en Madrid, vivienda en alquiler, inversión, equipamiento, servicios, cocinas), asesoramiento totalmente personalizado, servicios de entretenimiento para el visitante, charlas y contenidos temáticos, concursos y sorteos.

Como particular, este año ofrecerán un sector exclusivo para alquileres, como así también, una transmisión en vivo para que el público lo pueda apreciar desde sus hogares.

