Avantor introduce en uno de los mundos de fantasía mejor construidos en su novela 'El mundo de Orioth'

lunes, 22 de noviembre de 2021, 12:43 h (CET)

lunes, 22 de noviembre de 2021, 12:43 h (CET) El autor presenta la primera entrega de una trilogía de fantasía épica digna de autores como J.R.R. Tolkien o J. K. Rowling El escritor Avantor presenta su primera novela El mundo de Orioth: Volumen 1 El Libro de la Oscuridad (editorial Círculo Rojo). En ella adentra a los lectores en el mundo fantástico de Orioth, en el que se esconde un libro mágico muy poderoso que está fuertemente protegido y custodiado: el Libro de la Oscuridad. Pero la paz se ve amenazada cuando alguien lo roba y el caos estalla. Lothar, clérigo de la Deidad de los Elementos, es acusado de traición y, para limpiar su nombre, deberá realizar un viaje por Orioth en su búsqueda antes de que acabe en malas manos en medio de una inminente guerra.

El autor despliega su talento narrativo en su primer libro construyendo una historia de fantasía épica en la que introduce los elementos preferidos por los amantes del género y otros de cosecha propia, haciendo de esta obra una novela arriesgada y novedosa.

"La idea de escribir este libro surgió cuando comencé a explorar todo este extraordinario mundo de fantasía por los juegos de rol, los libros y las películas con seres maravillosos, peleas con espadas, magia y los míticos Dragones. De inmediato me enamoré de la idea de adentrarme en un mundo propio, un mundo que yo mismo fuera moldeando y dándole vida".

Avantor sumerge al lector en una aventura osada en la que los personajes viajarán por todo el mundo de Orioth para recuperar el libro mágico. La narración de la novela se desarrolla de una manera muy visual, exponiendo las diversas tramas que acompañan a una principal más compleja, todas ellas muy bien elaboradas. La historia está repleta de traición, secretos y lucha de poderes en la que cada uno de los personajes que aparecen en el libro influyen en el desarrollo del relato.

La capacidad que tiene el autor de incorporar a los personajes en la trama implica que la dicotomía del bien y del mal que está presente en toda la obra se refleje en sus acciones, mostrando los diversos matices de cada uno de ellos. Esto, sumado a la diversidad de seres fantásticos que se involucran en la novela, deriva en una sucesión de actos inesperados que sorprenderán a los lectores.

"Siempre anhelé que esta historia estuviera llena de una gran diversidad de razas, no solo las que conocemos de los mundos de fantasía. Quería darle algo nuevo, explorar la idea de introducir nuevas razas y mezclarlas con las ya conocidas para sacar el máximo provecho de una historia de fantasía. En cuanto a los personajes, siempre tuve claro a tres de ellos. Los demás fueron tomando forma poco a poco. Lo que si buscaba era lograr tener ese equilibro entre magos, guerreros, ladrones y clérigos, incluso crearlos de diferentes razas y hacerlos interactuar, creyendo que el resultado podría enriquecer más la historia y hacerlo aún más inmersivo para el lector".

Avantor crea el mundo de Orioth de una manera exquisita y delicada, con un texto plagado de descripciones en las que se detallan a la perfección la compleja construcción ambiental y los múltiples escenarios que aparecen en esta obra. Para envolver a los lectores más en este universo, el escritor incluye además un mapa y unos anexos muy ilustrativos en los que explica las características más relevantes de este universo, como la religión, las leyes, las razas o la historia de Orioth, entre otros.

Los lectores empatizarán con los personajes y aprenderán que nada es lo que parece en este orbe literario que el autor cuece a fuego lento y que constituye un inicio de una trilogía que demuestra ser muy prometedora.

"No solo quería crear reinos humanos y territorios infestados de orcos. La idea era darle un estilo único a cada reino. Quería que los mismos reinos humanos tuvieran una diferente perspectiva a un reino donde habitasen los magos o a un reino donde la principal actividad fuera el comercio. Cada uno debía tener sus diferencias en clima, vegetación, y su propia arquitectura y su cultura. Por supuesto, también era necesario darle más fuerza a los reinos de diferentes razas, como los Reinos en los bosques de los elfos, los reinos dentro de las montañas de los dwarfs y de alguna manera darles un aspecto único a las razas agresivas como orcos y trolls".

Ciertamente, una propuesta fresca y compleja que los admiradores de autores como Brandon Sanderson o J.R.R. Tolkien disfrutarán desde las primeras páginas.

La novela de Avantor ya está disponible en las librerías online para aquellos lectores apasionados de la fantasía épica y de los juegos de rol.

