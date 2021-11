Inspiraciones en la decoración navideña para este 2021 Comunicae

lunes, 22 de noviembre de 2021, 11:59 h (CET) En Navidad se reviven tradiciones milenarias que han pasado de generación en generación (como el anuncio del turrón, que siempre vuelve a casa por Navidad). Woowlow, expertos en productos de decoración artesanales, ha querido rememorar esos especiales momentos e inspirarse en tradiciones de aquí y de allí para su colección navideña La decoración nórdica, ya sea por su sencillez o por el uso de materiales naturales, se ha convertido en un referente estos últimos años. Los nórdicos, a pesar de vivir una Navidad fría, consiguen llenar sus casas de un ambiente cálido y acogedor. Para ello, sus hogares se llenan de luz con velas que combinan con detalles en madera. Unas bolas de navidad de madera consiguen que la naturaleza entre en cada hogar. En el árbol o puestas en la mesa con el nombre de cada comensal, permiten subir la temperatura del hogar y hacer que los invitados se sientan especiales y más confortables. Sin duda, una manera de empezar la velada sorprendiendo a todos los invitados.

La luz, la magia y el color blanco son los protagonistas de la tradición danesa en su celebración en el día de Santa Lucía y es una gran inspiración para la decoración del árbol de Navidad. Los colores blancos y dorados hacen que luzca mucho más. Las bolas de navidad personalizadas combinan varios colores y texturas como la madera de pino, el metacrilato blanco y el oro espejo que convierten cualquier rincón del hogar en magia.

Sinterklaas, el Papá Noel de los holandeses llega en Noviembre desde Madrid. Se trata de un anciano con barba blanca que deja regalitos en los zapatos de los más pequeños de la familia. Las bolas de navidad con fotografía, son la mejor elección para regalar, como pequeño y con mucho significado, que hará revivir año tras año, una Navidad muy especial. Además, también está disponible en oro espejo que envuelve ese pequeño recuerdo de mucha luz.

La tradición de Islandia, dice que los elfos salen a jugar en Nochevieja y estos, traen buena suerte. Woowlow en su nueva colección ha incluido unos graciosos duendes también personalizables en el que se puede añadir una pequeña frase para que sea un detalle aún más único. Están montados de forma artesanal y tienen cierto volumen. Además, el duende sostiene un pequeño corazón de oro espejo para que traiga amor en abundancia a todas las casas.

Por otro lado, los norteamericanos -que lo celebran todo a lo grande- una de sus cosas más típicas es adornar la puerta con una corona para dar la bienvenida a los invitados incluso antes de que entren. Esta tradición se remonta a la antigua Grecia, mientras que también usaron guirnaldas para adorar a sus dioses y otorgar honores a sus ciudadanos. Las capas de hojas simbolizaban para ellos fuerza y también formaban coronas que otorgaban como premio a los atletas en honor a Apolo.

Los adornos de Navidad personalizados y las bolas con nombre son una original opción para decorar el árbol o cualquier rincón de casa para estas fechas. Después de tanto tiempo con distancia de seguridad, por fin vuelven los abrazos. Así que Woowlow se ha propuesto llenar estas fiestas de todos esos abrazos que no se han podido dar con su colección abrazos. Cada bola, hecha de madera y combinada con metacrilato, tiene un detalle precioso: un corazón en oro espejo. Además, hay muchas bolas, cada una de ellas con un animalito diferente y muchos coleccionan año tras año, una bola con un personaje diferente. Las originales bolas son 100% personalizables en las que se puede incluir un nombre y un mensaje especial.

Según Woowlow, el producto estrella de esta Navidad es el abrazo con inicial, un adorno artesanal compuesto por varias piezas de diferentes texturas y colores. El best seller es el oro espejo pero hay varias opciones como el rojo y en madera.

Y para terminar, un detalle muy especial. Si Papá Noel traerá a un nuevo miembro a la familia en los próximos meses, la bola de Navidad personalizada con el abrazo bebé es una opción preciosa y muy emotiva para dar la noticia a la familia y amigos. Un detalle para guardar con especial cariño y que conseguirá rememorar esa bonita noticia cada Navidad.

Hay una gran cantidad de opciones, todas ellas creadas con materiales de alta calidad y montadas artesanalmente que saldrán del pequeño taller tan pronto como sea posible para que los adornos más especiales lleguen a todas las casas antes de Navidad.

