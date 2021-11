¿En qué consiste el aumento de labios realizado por Clínicas Be? Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 10:28 h (CET)

Actualmente, aparecen de manera constante nuevos tratamientos estéticos como el aumento de labios realizado por Clínicas Be. Esto se debe a que lucir unos labios pronunciados y carnosos se establece como una tendencia.

Los profesionales especializados en medicina estética de este centro ostentan una gran trayectoria y cuidan cada detalle para que todos los pacientes obtengan los resultados deseados. Además, utilizan sustancias seguras que no ponen en riesgo la salud de ninguna persona. Los interesados en este procedimiento pueden acudir a cualquiera de las sedes del centro de estética ubicadas en las ciudades de Granada, Motril y Málaga.

Resultados inmediatos y naturales Se trata de un relleno que logra un aspecto natural, sutil, rejuvenecedor y en armonía con las facciones del rostro. Este procedimiento, prácticamente indoloro, se lo puede realizar cualquier mujer u hombre que quiera lucir unos labios con más volumen.

El aumento de labios de Clínicas Be es un procedimiento intradérmico en el que se usa ácido hialurónico y cuyos efectos duran entre 6 meses y 1 año. El médico inyecta, con una aguja muy fina, hilos de gel de ácido hialurónico que crean una malla interna, aportando soporte y rejuveneciendo toda la zona.

El ácido hialurónico es una sustancia natural que se encuentra en el organismo de las personas, pero que se puede perder con el paso de los años. En los labios, aporta un resultado inmediato y natural, además de que, a las pocas horas de realizarse el tratamiento, los pacientes pueden llevar a cabo sus actividades rutinarias sin inconvenientes.

Un aumento de labios natural y rejuvenecedor En Clínicas Be, realizan el aumento de labios con 2 marcas de ácido hialurónico. Una es NEAUVIA, una marca premium del sector de la belleza y pionera en la creación de rellenos dérmicos innovadores. Sus productos contienen glicina, que garantiza la hidratación, y prolina, que aumentan el equilibrio osmótico y la captación del agua por parte de la célula, logrando los resultados deseados. Una de las ventajas de los rellenos de NEUVIA es que producen menos hematomas y aseguran una recuperación más fácil, rápida y sencilla para el paciente.

Por otro lado, Clínicas Be también confía en TEOXANE, marca especialista en el diseño y fabricación de rellenos dérmicos y cosmecéuticos con ácido hialurónico. Sus rellenos contienen gel con ácido hialurónico resistente y elástico, que preserva la pureza y la longitud de las cadenas naturales de esta sustancia que habitan en la piel. La gama de rellenos dérmicos inyectables de TEOXANE aporta resultados seguros y confiables, cuyo tratamiento estético restaura, armoniza y acentúa las curvas naturales y la definición de los labios, ofreciendo resultados duraderos.

Las personas que estén interesadas en el aumento de labios de Clínicas Be pueden acceder a la web del centro para solicitar más información o para pedir un diagnóstico online.

