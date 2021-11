Beauty Alert de Medik8: Aceite de semilla de arándano, el escudo natural contra la luz azul Comunicae

lunes, 22 de noviembre de 2021, 10:04 h (CET) Fuente de omega 3, 6 y 9, y rico en antioxidantes, ayuda a hidratar y nutrir la piel para paliar un daño que llega directo desde el sol y no tanto de las pantallas Proteger la piel del sol es uno de los pasos más importantes en cualquier rutina de cuidado de la piel. La aplicación diaria de crema solar no sólo protege la piel de los rayos UV, sino que también es uno de los factores más importantes para prevenir el envejecimiento prematuro. Uno de los tipos de luz que ha demostrado ser más dañino con la piel es precisamente la luz azul. Si bien, se tiene una concepción errónea de ella, puesto que la mayor fuente de luz visible a la que se está expuesto en el día a día realmente proviene del sol y no de las pantallas, cuya emisión ha demostrado ser mínima y poco preocupante en términos de daño cutáneo, contrariamente a lo que se creía.



En general, se necesitan unos 40 J/cm2 de luz visible para causar daños en la piel. El tiempo para adquirir esta cantidad de luz azul procedente del sol en verano es de unos 14 minutos. “El tiempo para adquirir esta cantidad de luz azul procedente de un teléfono móvil (con texto negro y fondo blanco) sería de unos 23 días. Por lo tanto, se puede ver que la luz azul emitida por los teléfonos es mucho menos preocupante que la luz azul emitida por el sol. En general, la luz azul de las pantallas no produce suficiente energía como para ser motivo de preocupación”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



“La luz visible de alta energía (HEVL) se refiere a la luz violeta y azul, que tienen las longitudes de onda más cortas del espectro visible (400-450 nm), y por tanto la energía más alta. Su longitud de onda es muy parecida a la de la luz UVA (320-400 nm), por lo que se considera que suponen una amenaza similar para la piel”, argumenta la experta.



Y precisamente para proteger contra los efectos de la luz azul derivada del sol, hay un ingrediente natural que ha demostrado ser realmente eficaz, llegando a formar un verdadero escudo natural: el aceite de semillas de arándanos.

El poder del aceite de semillas de arándanos

El aceite de estas semillas se obtiene de forma sostenible a partir de 800.000 arándanos reciclados (para 1 kg de material). Los arándanos utilizados son un producto de desecho de la industria de producción de zumos. El aceite se extrae de las semillas de la pulpa de desecho, que se convierte en un aceite activo lujoso y sostenible.



Se ha demostrado que el aceite de las semillas de arándanos absorbe la luz azul, funcionando como un escudo natural contra la exposición a la luz azul del sol. “El aceite activo es rico en betacaroteno, que es capaz de absorber la luz azul antes de que llegue a la piel. Esto puede considerarse como una especie de protector solar químico, pero para la luz azul en lugar de la UV”, añade San Gregorio.



Además, también tiene un importante contenido en antioxidantes. El aceite de semilla de arándano contiene un mayor nivel de esteroles en comparación con otros aceites de semilla bien conocidos derivados de la frambuesa, la fresa, el kiwi y la mora. El aceite de estas bayas también es rico en omega 3, 6 y 9, lo que ayuda a hidratar y nutrir la piel.

Un protector solar diario de alto rendimiento

Se ha descubierto que la luz azul provoca hiperpigmentación y daños causados por los radicales libres. Por ello, es importante incluir en la rutina de belleza una protección completa para la piel todo el año. Advanced Day Ultimate Protect SPF 50 se ha convertido en el protector solar diario más completo de la firma Medik8 con acción hidratante " SPF 50+, PA++++ ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Este protector solar es rico en aceite de arándanos, creando un escudo natural contra la luz azul, capaz de absorber la luz azul antes de que llegue a la piel, similar a un protector solar químico, pero específico para la luz azul.



Además de proporcionar protección contra la luz azul poniendo solución a este tema en cuestión, este protector solar de la marca británica líder el cuidado de la piel, ofrece una protección 360º aportando defensa contra la contaminación, gracias a su composición rica en la planta marrubium vulgare que actúa de 4 maneras diferentes para combatir los daños de la contaminación en la piel y protección contra infrarrojos y la glicación gracias a la carnosina, que puede ayudar a inhibir la producción de MMP en la exposición a los infrarrojos y es capaz de prevenir la reticulación de las proteínas de colágeno, ayudando a inhibir y bloquear el proceso de glicación en la piel.

Advanced Day Ultimate Protect de Medik8.

Protector solar de uso diario, invisible e hidratante.

Precio: 79€. medik8.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tormo Franquicias se especializa en el desarrollo de proyectos para empresas del sector de las renovables Glaciares, cataratas y ballenas, Argentina y sus Patrimonios de la Humanidad Beauty Alert de Medik8: Aceite de semilla de arándano, el escudo natural contra la luz azul Tendencias 2021 en el ámbito sexual El sexo esporádico ya no está de moda y cada vez más personas se identifican a sí mismos como demisexuales Los best-sellers de belleza de autor se visten de Black Friday en la web de cosmética Pure Niche Lab