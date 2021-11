La importancia y los tipos de SEO, por Marketing Viene y Va Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 09:43 h (CET)

Es imprescindible que cuando un potencial cliente llega a una página encuentre lo que está buscando porque si no abandona la página. El que más arriba está, más visitas obtiene en su sitio web. En ese sentido, el posicionamiento en buscadores es hoy una herramienta fundamental debido a la alta competencia que existe en todos los sectores del comercio digital.

En este contexto, las posibilidades que ofrece el SEO como optimización para motores de búsqueda, deben ser tomadas en cuenta por todo aquel que quiera prosperar a través de un canal de venta online. Liderada por Ana Escudero, la agencia Marketing Viene y Va brinda servicios que cubren todo el amplio espectro de variantes del posicionamiento de una página web.

SEO fuera y dentro de la página web Un buen diagnóstico es necesario para que un sitio comience a mejorar el caudal de visitas. La agencia Marketing Viene y Va ofrece un servicio de auditoría SEO gratuita, para que sus potenciales clientes sepan cuál es su situación y qué es lo que se puede mejorar. Las técnicas de SEO actuales son muchas y complejas y todas persiguen el objetivo de que una página sea bien considerada por los motores de búsqueda cuando un usuario busque información específica a través de ciertas palabras. El primer trabajo técnico del que se ocupa la agencia es optimizar el código del sitio web, lo que entra dentro del SEO on page.

Más allá de los temas técnicos y externos, es de gran importancia el contenido del sitio que los usuarios ven cuando llegan así como asociar las publicaciones con palabras clave que sean relevantes dentro de cada rubro para dirigir las búsquedas de los potenciales clientes hacia el sitio web.

Los planes SEO de Agencia Marketing Viene y Va Con todas las variantes del SEO en consideración, la Agencia Marketing Viene y Va ofrece tres planes distintos para optimizar un sitio web. El de ‘SEO Básico’ trabaja sobre 9 palabras clave, cuenta con una publicación para blog y otra para Google My Business al mes. A su vez, el ‘SEO Premium’ aumenta la cantidad de palabras clave a 12 e incluye una publicación más extensa para blog, además de la actualización mensual en la ficha de la empresa. Por último, el ‘SEO Advance’ trabaja sobre 20 palabras clave y produce dos actualizaciones mensuales tanto para blog como para Google My Business.

Recurrir al trabajo de expertos como los de la agencia Marketing Viene y Va para optimizar un sitio web o tienda digital mediante las técnicas del SEO es hoy una herramienta imprescindible.

