Los best-sellers de belleza de autor se visten de Black Friday en la web de cosmética Pure Niche Lab

10 bestsellers galardonados de las mejores firmas de autor al mejor precio tienen la respuesta El globalizado Black Friday se ha convertido en mucho más que un viernes para darse un atracón consumista en marcas de moda y tecnología. Las grandes firmas de belleza se han unido a esta icónica fecha del año para dar la oportunidad a sus brand lovers de comprar sus productos preferidos o las novedades que desean probar a un precio tan competitivo que ya se ha instaurado como la fecha oficial para recargar el neceser.

Y es que el Black Friday no está reñido con apostar por el consumo local a través de puntos de venta físicos y online 100% españoles que permitan acceder a cosmética de autor internacional curada y cuidadosamente seleccionada a precios que hacen accesibles esos caprichos beauty. Es el caso del portal online de cosmética nicho Pure Niche Lab cuyas marcas escogidas entre firmas de todo el mundo por sus expertos cosmetólogos, se podrán disfrutar con descuentos de hasta un 30% desde el día 23 hasta el 29 de noviembre, incluyendo el Cyber Monday. La ocasión ideal para hacerse con hacerse con esos bestsellers de los que todo el mundo habla, como el famoso suero de pestañas Uklash, la bruma signature de la firma húngara Omorovicza, o el último capricho deco de Aromatherapy Assocates, que ha vuelto a ser elegida la mejor marca de aromaterapia del mundo según los World Travel Awards 2021. A continuación, su TOP 10 de favs.

El sérum de pestañas verdaderamente efectivo (y económico)

El multi galardonado sérum de pestañas Uklash que ya ha conquistado a las editoras de belleza británicas, es un producto de alto rendimiento que mejora visiblemente el estado y aspecto de las pestañas. Su fórmula innovadora está potenciada con vitaminas, extractos y péptidos naturales para aportar a las pestañas todo lo que necesitan para crecer más y más fuertes. El éxito de este producto es que realmente funciona. ¿En qué se aprecia? En que en tan solo 25 días de uso se observa un cambio notorio en la longitud, volumen, curvatura y estado general de las pestañas, haciendo que su uso sea imprescindible.

Se encontrará al 30% en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre.

Precio original: 39€

Una bruma que ya es un icono cosmético

Una bruma facial con historia, ya que se inspira en la primera fragancia registrada de la historia. Con este emblema como base nace Queen of Hungary Mist, un tónico que se puede aplicar como primer producto tras la limpieza o como producto de acabado del ritual, incluso después del maquillaje. Energiza la piel cuando se aplica -por eso es un must dentro del bolso- hasta ayuda a sellar el maquillaje, siendo uno de los productos que usan muchos makeup artists antes de un desfile.

Se podrá encontrar con un 20% de descuento en purenichelab.com­ del 23 al 29 de noviembre. Precio original: 69€.

La mascarilla facial reafirmante que ha revolucionado la K-beauty

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla fabricada a base de tela de algodón entretejida e hidrogel hidratante enriquecido con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reafirmando hasta los pómulos. En su diseño destacan el extracto de flor de loto, para neutralizar los radicales libres evitando así la oxidación y el colágeno marino para una mayor firmeza del tejido.

Se podrá encontrar con un 20% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original 62€

La hidratante capaz de congelar los efectos del invierno

La hidratente Cold Plasma Plus + The intensive Hydratting Complex es la última incorporación de Perricone MD a la familia Cold Plasma. Un complejo ultra rico que proporciona una nutrición profunda potenciando una piel sana y de aspecto joven. tiene una textura similar a la de un bálsamo de rápida absorción. Trabaja para ayudar a reponer y renovar, transformando incluso a la piel más seca y exigente para revelar un aspecto flexible, revitalizado y rejuvenecido. Es rica en vitamina C, péptidos y un complejo de triglicéridos vegetales.

Se podrá encontrar con un 20% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original Crystal Retinal 170€

El suero antiedad perfeccionador con retinaldehido

Crystal Retinal de Medik8 es una revolucionaria fórmula antiedad, un suero nocturno a base de retinaldehido encapsulado, un principio de la familia de los retinoides hasta 11 veces más rápido y eficaz que el retinol tradicional. Un principio activo que no se formulaba masivamente por ser altamente inestable, pero que Medik8 consiguió solucionar gracias al encapsulamiento. Este innovador suero minimiza visiblemente las líneas de expresión y las arrugas, reafirmando y rellenando el aspecto de la tez, para reafirmar visiblemente la textura de la piel y suavizar el rostro. Podrás encontrar 3 diferentes potencias para adaptarse a las necesidades de cada piel: 3, 6 y 10.

Se podrá encontrar con un 20% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original Crystal Retinal 77€

El primer capilar bestseller de Olaplex

Olaplex Nº 3 es un tratamiento que repara en profundidad y aporta fuerza al cabello. Un producto para usar antes del champú que trabaja para reducir la rotura, proteger y fortalecer visiblemente la melena, reconstruyendo los enlaces rotos y la fibra capilar. El cabello dañado por el uso de tratamientos químicos agresivos como decoloraciones o tintes se repara, devolviendo la vitalidad, suavidad y luminosidad perdida.

Disponible a un 30% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original: 24,95€

El sérum de skincare podal más galardonado

Instant Foot Peeling de Lova Skin es una formulación innovadora que ya ha sumado varios premios en todo el mundo a los pocos meses de su lanzamiento. Este revolucionario producto exfoliante de pies instantáneo y ultra rápido renueva y embellece los pies eliminando durezas y callosidades en tiempo récord (sólo dos minutos) y con un sencillo y suave gesto: pulverizar, seguido del uso de su lima profesional. Además, supone una alternativa ecológica y respetuosa con el medio ambiente a diferencia de los clásicos productos de un solo uso como mascarillas de tejido o derivados plásticos o exfoliantes granulados.

Se podrá encontrar con un 20% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original 62€

Un jabón sólido para una ducha sensorial eco

Esta pastilla de jabón de la marca húngara Zador producida según la antigua tradición artesana y compuesta por aguas termales del lago Hévíz ricas en minerales, logra crear una auténtica experiencia sensorial gracias a su poder de limpieza, hidratación y aromaterapia en un mismo producto. Es capaz de acondicionar e hidratar la piel gracias a su potente concentración en manteca de karité y aceite de pistacho. Su jugosa fragancia de mango y naranja estimula los sentidos aportando esa sensación de verano eterno.

Se podrá encontrar con un 20% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original 12€

Un objeto deco para diseñar paisajes olfativos

The Atomiser es el nuevo lanzamiento de la mejor marca de aromaterapia del mundo según los World Travel Awards 2021: Aromatherapy Associates. Una pieza inspirada en la tecnología de difusión de los Spas que difunde mezclas de aceites esenciales puros 100% naturales directamente desde el envase, lo que permite cambiar de aroma al instante adaptándolo a las diferentes necesidades y estados de ánimo de día, creando un paisaje olfativo sensorial. No utiliza ni agua ni calor, logrando que la pureza de los aceites se mantenga. Se podrá disfrutar de 5 aromas distintos.

Disponible a un 20% de descuento en purenichelab.com del 23 al 29 de noviembre. Precio original: 139€

Una delicada vela para coleccionistas

Es tal la belleza de la flor de lis que muchos la consideran una verdadera obra de arte dispuesta en la naturaleza. Esta flor significa pureza y armonía, y su agradable aroma se puede encontrar representado en una de las velas de la colección cerámica de Ladenac. Con este codiciado objeto se logra rendir tributo a los maestros artesanos valencianos, a través del fascinante universo de la arcilla, donde se elabora artesanalmente la forma, el diseño, el esmaltado, el secado y el cocido, manteniendo las técnicas antiguas. Destacan aromas como Vetiver de Haití, rosa turca o Agar.

Se podrá encontrar con un 30% de descuento en purenichelab.com­ del 23 al 29 de noviembre. Precio original: 35€.