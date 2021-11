Tratar los problemas de sexualidad desde casa con los sexólogos online de Tu Terapia Sexual Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Tanto hombres como mujeres pueden presentar problemas relacionados con la sexualidad en cualquier etapa de su vida. Algunos de los más comunes son la eyaculación precoz, disfunción eréctil, anorgasmia, vaginismo (dificultades para llegar al orgasmo) y falta de apetito sexual. Para solucionarlos, lo más recomendable es acudir a un profesional del sector.

Tu Terapia Sexual es un centro especializado en sexología y problemas de pareja que ofrece terapia sexual online y programas de terapia interactivos para seguir desde casa. Todo esto para ayudar a las personas a ponerle fin a sus problemas sin necesidad de recurrir a fármacos, ya que sus tratamientos son 100% terapéuticos.

Todo lo que se debe saber sobre la terapia sexual online de Tu Terapia Sexual La terapia sexual online puede resultar de gran ayuda para todos aquellos individuos que experimentan dificultades que no les permiten tener una vida sexual placentera ni tener una buena relación de pareja. Casi siempre, estos problemas suelen estar relacionados con el estrés, la ansiedad, depresión y baja autoestima. En ese sentido, los sexólogos de Tu Terapia Sexual pueden resultar los mejores aliados para superar estas circunstancias que solo generan frustración e infelicidad.

Los sexólogos onlinede este centro especializado aseguran que sus tratamientos, basados en el e-therapy 2.0, son totalmente eficaces y que han ayudado a muchos hombres a solucionar problemas de eyaculación precoz o retardada, impotencia y falta de deseo sexual, y a muchas mujeres a superar la anorgasmia, el vaginismo e inapetencia al sexo, entre otros padecimientos.

Avalados por los pacientes Las terapias que ofrecen los sexólogos y sexólogas onlinede Tu Terapia Sexual son cognitivo conductuales, ideales para tratar problemas sexuales relacionados con aspectos psicológicos como traumas, estrés, ansiedad, miedos, etc.

En la página web de Tu Terapia Sexual hay una variedad de testimonios de personas que aseguran que gracias a la terapia sexual online y sesiones de videollamada con los especialistas, han logrado ponerle punto y final a sus problemas de sexualidad y que ahora viven un sexo satisfactorio sin ningún tipo de complejo.

Estos expertos en sexología están siempre a disposición de los pacientes que requieran una sesión de videollamada, los cuales también podrán acceder al servicio sin tener que comprar ningún programa.

Los beneficios de la terapia sexual online son muchos. Uno de los principales es que puede llevarse a cabo desde la comodidad del hogar o desde el lugar de preferencia del paciente, ya que el único requerimiento es tener un dispositivo móvil, ordenador o tableta y una buena conexión a internet.

Otro de los grandes beneficios es que se puede hacer un tratamiento completo de terapia por solo un pago de 49,95+IVA, por lo que desaparece uno de los principales obstáculos que tenía la mayoría de las personas cuando pensaban en la ayuda psicológica, que era el alto coste económico.

En Tu Terapia Sexual se trata cualquier aspecto psicológico asociado con las disfunciones sexuales o los problemas de pareja, temas muy demandados hoy en día, pues en los últimos años la terapia de pareja figura como el motivo más frecuente que lleva a las personas a acudir al psicólogo.

