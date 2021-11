Bajar el importe de la factura gracias al autoconsumo, por Ipostar Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 09:05 h (CET)

El mercado energético en España ha entrado en una crisis sin precedentes. Incluso los precios internacionales, los de la Unión Europea incluidos, están limitando el poder adquisitivo de los usuarios. Como consecuencia, los clientes corporativos y compañías que apuestan por el autoconsumo no dejan de aumentar. El objetivo es recibir asistencia para disminuir los costes de producción. Por ahora, solo empresas de prestigio como Ipostar tienen la capacidad de prestar este tipo de soporte.

¿Cuál es la propuesta de Ipostar para la eficiencia energética? El autoconsumo propuesto por la empresa se debe a la trayectoria en el sector de sus empleados y ejecutivos. Alrededor de 10 años es el tiempo que todo el equipo ha dedicado a la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos. El objetivo es conseguir sistemas de generación eléctrica con energía verde.

El plan al que se pueden postular los clientes consiste en 15 años de factura sin cargo por el coste energético del último año. Tan solo este contrato supone un 90% de economización en la factura, lo que simboliza un ahorro muy atractivo para los usuarios.

Gracias a la tecnología propia de generación de electricidad, Ipostar tiene futuro en la industria. La meta actual de la compañía es expandirse por el mercado internacional, lo que explica la facilidad con la que se pueden leer los contratos y acceder a los medios de contacto a través de su página web.

Otros beneficios del autoconsumo a largo plazo Aunque el propósito del nuevo servicio es que los clientes sean independientes energéticamente, la técnica resulta en ventajas adicionales que son apreciadas por el público general. El autoconsumo ayuda a eliminar el gas de las compras de las personas, así como disminuye la demanda de las fuentes de combustión sólidas. Ambos factores terminan construyendo un negocio sostenible, renovable y con conciencia ecológica.

En el caso de la empresa, un beneficio a largo plazo es la oferta de 10% adicional de kW/h para el empleo propio. Si el usuario decide no utilizar dicha reserva, puede solicitar la retribución a precio de Pool. En definitiva, se trata de un servicio llamativo que protege el bolsillo de quien lo contrate.

El autoconsumo ha sido puesto en práctica con éxito en muchas situaciones y el resultado siempre implica menos dinero en las facturas. Ipostar es ideal para olvidarse de la preocupación de horarios y tiempos en el gasto de energía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.