¿Son realmente necesarios los seguros de vida? PuntoSeguro

domingo, 21 de noviembre de 2021, 13:05 h (CET)

Hoy en día, se considera que adquirir un seguro de vida es una de las inversiones más inteligentes que se pueden realizar. No obstante, la gran cantidad de dudas frecuentes sin resolver, con respecto a este tipo de pólizas, son una de las principales razones por las que actualmente las personas se cuestionan si realmente contratar este tipo de seguros es rentable o merece la pena.

Siempre que el mismo se compre junto a compañías como PuntoSeguro, los seguros de vida supondrán una adquisición verdaderamente beneficiosa. Después de todo, la profesionalidad y amplia experiencia en el área de esta empresa garantizará protección y atención de calidad a sus clientes, incluso en medio de las situaciones más complicadas.

¿Cómo funciona un seguro de vida? Al momento de plantearse la contratación de este tipo de pólizas de seguro, una de las primeras incógnitas que surge en la mente de las personas es “¿Por qué es necesario?”. Para responder a ello, antes hay que entender qué es exactamente un seguro de vida y cómo funciona.

En pocas palabras un seguro de vida funciona como un salvoconducto económico para la familia del asegurado en caso de muerte o invalidez. De esta manera, a cambio del pago de primas periódicas, la aseguradora otorgará una suma de dinero determinada a los beneficiarios de la póliza con el objetivo de ayudarlos a sobrellevar este evento tan difícil.

Los seguros de vida pueden ser contratados por cualquier tipo de persona, incluso aquellas con ciertas patologías preexistentes. Esta inversión resulta especialmente ideal para aquellas personas que tienen cónyuges o hijos con dependencia financiera, y quieren encargarse de ayudarlos económicamente en caso de que algún día faltasen.

Costes y coberturas de seguros de vida que se pueden contratar junto a PuntoSeguro Otra de las dudas más frecuentes al momento de adquirir un seguro de vida es cuánto cuestan y qué cantidad de dinero deben asegurar para estar cubiertos. En este caso, la respuesta a ambas preguntas dependerá enteramente del estilo de vida, ingresos y cantidad de beneficiarios que desee tener el asegurado en la póliza.

No obstante, para tener un importe aproximado lo más recomendable es calcular el capital a asegurar y multiplicar al menos 5 veces los ingresos netos del titular al año. A esto, debería sumarse la cantidad de deudas, préstamos hipotecarios o futuros gastos que puedan surgir. La gran mayoría de los clientes de PuntoSeguro, por ejemplo, aseguran en promedio 120.000€ en caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta.

En cuanto al precio de un seguro de vida, es mucho más económico de lo que comúnmente se cree. Para una persona de entre 40 y 50 años de edad, el coste medio mensual ronda los 10 €. No obstante, esto dependerá de la edad del asegurado, la profesión ejercida, el estado de salud, y los deportes de riesgo que este practique, entre otros factores.

En definitiva, la contratación de un seguro de vida supone una inversión bastante inteligente para cualquier persona que desee proteger a sus familiares incluso en su ausencia. PuntoSeguro pone a la disposición de cualquier cliente algunas de las alternativas más atractivas del mercado, para garantizar una atención y protección integral y de calidad en cualquier momento, además de facilitar un programa de incentivación del ejercicio físico realizado, a través de su app PuntoSeguro Fit.

