Mkesbien se encarga de la creación de tiendas online

domingo, 21 de noviembre de 2021, 08:49 h (CET)

Los efectos de la pandemia fueron un factor determinante para que los comercios se establecieran en internet, dando lugar a una gran cantidad de tiendas online. No obstante, el éxito de este tipo de tiendas depende del conocimiento y buen uso de las herramientas que actualmente ofrece el marketing digital.

Con el objetivo de ayudar a todo tipo de emprendimientos con la misión de posicionarse en la web surge Mkesbien, una agencia de expertos en publicidad y mercadeo digital, redes sociales y creación de tiendas online.

Cobertura integral en marketing digital La creación de todo portal online requiere de amplias destrezas en varios campos. Por esta razón es preciso un completo portafolio de servicios que logren una cobertura de 360° de factores determinantes como el diseño web. Esta se constituye como una parte fundamental en la actualidad, ya que permite transmitir todo tipo de mensaje uniendo la idea del cliente y la experiencia de los asesores mediante herramientas como WordPress, Woocommerce, Prestashop, Magento, etc. De igual forma se aborda el e-commerce. El diseño de una tienda online es esencial para el éxito del proyecto y este depende principalmente del tipo de negocio, dimensiones, catálogo y conocimientos. Persiguiendo el objetivo de conseguir la máxima rentabilidad y beneficios para los clientes, Mkesbien ofrece un servicio personalizado, con proyectos únicos y adaptados a las necesidades y metas del cliente.

Estrategia diseñada para cada negocio Se entiende que los factores que intervienen en la operación de cada clase de empresa son particulares, desde el mercado en el que se desarrolla hasta el tipo de público objetivo. Por eso Mkesbien cuenta con un equipo de publicistas capacitados para diseñar estrategias personalizadas que apunten a los requerimientos y objetivos particulares del modelo de negocio.

En Mkesbien se lleva a cabo todo el proceso de manera integral, desde el diseño hasta la creación de todo lo necesario para cualquier proyecto digital y tienda online. Esto incluye la imagen corporativa, todos los elementos de comunicación y la presentación final del proyecto el cual deberá convertirse en un vínculo directo con los clientes. Con miras a lograr este propósito se realiza un estudio del negocio, luego se estudia la competencia, para de esta manera poder planificar la estrategia perfecta con omnipresencia en la huella digital de los usuarios y así llegar al target especifico. Así, Mkesbien se encarga de materializar en el entorno digital una idea o llevar a la red un negocio físico con garantías de calidad y éxito.

