Fundación Vicente Ferrer busca 'amigos invisibles' que apadrinen a 3.000 niños en extrema vulnerabilidad por el Covid La campaña se mantendrá hasta pasadas las fiestas navideñas Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 20 de noviembre de 2021, 12:01 h (CET) La Fundación Vicente Ferrer ha lanzado este martes la campaña 'Se buscan amigos invisibles' que tiene como objetivo apadrinar a unos 3.000 menores de la India en situación de extrema vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Tal y como ha indicado el director de la entidad, Moncho Ferrer, se trata de "evitar poner en riesgo el futuro de toda una generación de niños de la India que se han visto obligados a abandonar las escuelas como consecuencia de los cierres escolares durante la pandemia".

La Fundación ha señalado que esta campaña se mantendrá hasta pasadas las fiestas navideñas. De hecho, su intención es que las personas anónimas que se animen a participar "cambien el tradicional regalo del amigo invisible" en esta época del año "por el apadrinamiento" de estos menores.

En la India, explica la entidad, 280 millones de menores vieron interrumpida su educación a raíz de las sucesivas declaraciones de confinamiento. "Solo uno de cada cuatro tuvo acceso a dispositivos móviles, el resto detuvo su aprendizaje", denuncia la Fundación.

ABANDONO ESCOLAR Y MATRIMONIO TEMPRANO

En este sentido, señala que el abandono escolar ha colocado a muchos menores en el mercado laboral para apoyar económicamente a sus progenitores, un camino que, apunta la Fundación, puede que no tenga vuelta atrás. "Por ello, es imprescindible devolverles al circuito educativo si no queremos reducir sus oportunidades de futuro y sus aldeas perpetúen el ciclo de pobreza", asegura Ferrer.

Otras de las consecuencias de esta situación es un aumento de los matrimonios tempranos, una práctica contra la que lucha el gobierno indio a través de la sensibilización y la educación de las niñas y que se había ido reduciendo significativamente en los últimos años, ha advertido la entidad. A su juicio, el apadrinamiento es "una de las fórmulas de colaboración más eficaces para las ONG que trabajan por el desarrollo y el progreso global", porque, no solo "garantiza la educación y asistencia sanitaria del menor", sino que "también repercute en el bienestar de toda la familia y la aldea a través de un fondo común que maneja la propia comunidad para responder a sus propias necesidades".

La Fundación Vicente Ferrer apoya a comunidades empobrecidas y grupos especialmente vulnerables, como mujeres y personas con discapacidad. En la actualidad aplica sus programas en 3.600 pueblos y apoya a cerca de tres millones de personas en la India. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.