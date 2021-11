¿Cómo reclamar a una aerolínea? Aquí se explica cómo conseguir una indemnización Emprendedores de Hoy

sábado, 20 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Cada año, son miles las incidencias que sufren los pasajeros de vuelos en España y, en muchas ocasiones, no se resuelven ni son recompensadas. En consecuencia, para hacer valer los derechos de los viajeros, la plataforma reclamaciondevuelos.com ofrece sus servicios.

Esta es una empresa con una plantilla de 30 profesionales que se encargarán de reclamar por sus clientes, amparados en la ley vigente, cualquier eventualidad que vulnere sus derechos. La compañía es muy reconocida por la multitud de clientes satisfechos que se han beneficiado de sus servicios. Una prueba de ello son los testimonios de reclamaciones tramitadas, donde los clientes expresan su satisfacción con las indemnizaciones recibidas. De hecho, Reclamaciondevuelos.com cuenta con una experiencia de más de 50.000 reclamaciones gestionadas.

Valoraciones de los clientes sobre Reclamaciondevuelos.com Para Reclamaciondevuelos.com, lo más importante son sus clientes y, por esta razón, se esfuerza siempre en ofrecerles una buena atención y un óptimo trabajo profesional en defensa de sus derechos, ante cualquier abuso hacia ellos durante sus vuelos.

Su firme compromiso ha sido retribuido con la gran cantidad de opiniones favorables que reciben de parte de sus usuarios, ubicando a la empresa en una valoración con una media de 9.6/10. Además, cuenta con el Sello Distinción del Cliente que otorga eKomi.

A día de hoy, las experiencias de quienes han resuelto sus inconvenientes en vuelos por la vía judicial a través de Reclamaciondevuelos.com hablan principalmente de satisfacción y agradecimiento. En su web, están los testimonios de quienes han acudido a sus servicios, junto con el caso concreto de cada uno de ellos.

Eneritz, por ejemplo, cuenta que pudo recuperar la mayor parte de un dinero perdido en un viaje. Daniel, por su parte, comenta cómo logró una indemnización después de perder la conexión de su vuelo. Como estas, hay muchas más situaciones similares que han sido resueltas.

¿Cómo trabaja Reclamaciondevuelos.com? El secreto del éxito, los testimonios favorables y la excelente valoración otorgada por sus clientes se debe principalmente a la manera de trabajar de la empresa. En primer lugar, se trata de una compañía que cuenta con un ratio de éxito del 98%, convirtiéndola en una empresa muy confiable para reclamar este tipo de incidencias.

Por otro lado, maneja una política de trabajo en la que solo cobra si el cliente gana la reclamación. Es decir, que no le pide ningún tipo de adelanto de dinero a la persona, hasta que se gane la demanda. Los profesionales también se encargarán de llevar a reclamo casos de retraso de vuelos, cancelación, denegación de embarque, overbooking, pérdida o rotura de equipaje, etc.

Quienes sufran cualquiera de estas eventualidades pueden confiar en la profesionalidad, la gran variedad de opiniones y la excelente puntuación que Reclamaciondevuelos.com ha recibido de sus clientes. Cualquier persona puede ser uno más de los testimonios positivos que caracterizan a esta empresa.

