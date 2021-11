Una "Marca Madrid" y un pasaporte de innovación, apuestas para impulsar Madrid como hub de emprendimiento Comunicae

viernes, 19 de noviembre de 2021, 17:15 h (CET) Según este informe, elaborado por MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) en colaboración con Impact Hub y la Universidad Politécnica de Madrid, uno de los grandes retos a los que se enfrenta Madrid en la actualidad pasa por apoyar la digitalización y la sostenibilidad como palanca de reactivación económica e innovación en la región De este informe se derivan diez recomendaciones para potenciar a la comunidad como hub del emprendimiento y la innovación internacional, entre las que destacan: crear una marca paraguas para impulsar la visibilidad de Madrid; poner en marcha un “pasaporte de la innovación de Madrid”; establecer un espacio físico de referencia en un entorno emblemático; crear un Consejo de la Innovación y el Emprendimiento, e impulsar la financiación con colaboraciones público-privadas.

La Comunidad de Madrid es la región donde los trabajadores tienen más interacciones en redes profesionales, altos niveles de productividad y una potente red de infraestructuras. Aún tiene una clara oportunidad en la retención del talento.

Gabriel Torres, Presidente de MIDE y Directos de Pascual Innova, ha cerrado la sesión firmando que “en MIDE trabajamos para facilitar estas conexiones y convertir a Madrid en referente en el ecosistema de la innovación global”.

“La innovación se basa en crear valor a través del desarrollo de ideas y su comercialización, pero es una moneda de doble cara: por un lado crea valor y por el otro asume riesgos”. Esta afirmación de Bill Aulet, Director Gerente del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, también se puede aplicar a ciudades como Madrid, que tiene todos los elementos para convertirse en un hub de innovación referente internacional como defiende MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) en su 2ª Radiografía de la Innovación y el Emprendimiento de Madrid.

En la elaboración de este informe han participado 70 representantes de los diferentes ámbitos de la innovación y el emprendimiento y su objetivo es analizar, de manera periódica, la situación del emprendimiento y la innovación en Madrid desde la perspectiva de MIDE, una iniciativa creada a partir del programa REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) impartido por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), y de la que forman parte: Pascual, IBM, Sacyr, Universidad Politécnica de Madrid, TheCUBE, Alcorcón eCity, Tetuan Valley, Impact Hub Madrid, iPlusF, Cofares y Prosegur.

Alberto Rodríguez, Presidente y Co-fundador de The CUBE, y Marta Gil, Directora General de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad en Sacyr, han sido los responsables de presentar los principales datos de este informe, acompañados por Álvaro Bernad, CEO de MIDE, quien ha apuntado que “2021 es un año de cambio y oportunidades, representa una transición entre el profundo parón global vivido, con una etapa de crecimiento económico que redefinirá los modelos de relación del futuro. Por eso es tan importante re-entender los retos a los que nos enfrentamos y empezar a construir sobre las oportunidades que identifiquemos”.

Marta Gil, por su parte, ha destacado que “por cada euro de fondos públicos, se invierten cuatro de fondos privados; de ahí que uno de los principales retos sea potenciar la colaboración público-privada para posicionar a la Comunidad de Madrid como referente en innovación y emprendimiento”. Mientras que Alberto Rodríguez ha apuntado que “la nueva colonización del mundo está relacionada con la tecnología y Madrid debe aspirar a ser una de las regiones que lo lideren”.

Según se desprende de la ‘2ª Radiografía de la Innovación y el Emprendimiento en Madrid’, uno de los retos principales a los que se enfrenta Madrid como hub de emprendimiento global es que, aunque ocupa los primeros lugares en los rankings europeos como ciudad más atractiva para startups tecnológicas y emprendedores, aún le falta generar las suficientes conexiones entre los diferentes agentes para maximizar su impacto.

A pesar del duro golpe que ha supuesto la COVID-19, se debe construir sobre las fortalezas de la región, que son muchas. Desde MIDE se han identificado cinco áreas de acción que surgen del análisis: la digitalización y la sostenibilidad como palanca de reactivación económica e innovación; la participación de las pymes y startups en los proyectos de cooperación público-privada; la colaboración en el ecosistema; la infraestructura física y digital del ecosistema, y la cultura emprendedora.

Madrid tiene una gran concentración de actores, además de una amplísima red de infraestructuras disponibles entre universidades, institutos de investigación, parques científicos, plataformas tecnológicas, escuelas de negocio y numerosos viveros de empresas, aceleradoras y hubs de emprendimiento. Esta gran dimensión genera la necesidad de establecer mecanismos de coordinación o gestión para asegurar un óptimo aprovechamiento.

Aunque todavía queda mucho por hacer, el informe destaca cómo la ciudad de Madrid tiene ya bastantes pasos dados, al ser uno de los polos de atracción de innovación, gracias entre otros factores, al alto nivel de cualificación de su población y a ser la sede de 21 de las 35 empresas españolas del Ibex 35. Por no hablar de su calidad de vida, ya que está considerada como una de las 3 ciudades preferidas de los expatriados para vivir, su localización estratégica y a su relevante infraestructura, que la convierten en punto interesante de enlace con los mercados europeos, de Oriente Medio y de Latinoamérica, aprovechando la conexión cultural e idiomática.

En cuanto a la innovación, cabe recalcar la preocupante caída en la percepción de España como país innovador tras la pandemia, que ha pasado a estar por primera vez entre los países menos avanzados de la UE. Por suerte, la Comunidad de Madrid mantiene de nuevo la primera posición en el índice COTEC del Talento, presentando un entorno de mercado y de negocio favorable, ya que es la región donde los trabajadores tienen más interacciones en redes profesionales, altos niveles de productividad y una potente red de infraestructuras. El problema está en la retención de ese talento, por lo que es vital fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres y mejorar el entorno regulatorio.

Madrid ocupa el segundo puesto en inversión en I+D respecto al PIB, sólo superada por el país Vasco, pero muy por encima de la media nacional (1,25%). De hecho, el nivel de inversión de Madrid (1,97%) es similar al de países como Reino Unido y está por encima de otros cercanos como Italia.

Las principales recomendaciones extraídas de la ‘2ª Radiografía de la Innovación y el Emprendimiento en Madrid’ son:

Crear y desarrollar una marca paraguas para impulsar la visibilidad de Madrid como capital innovadora y emprendedora. Poner en marcha un “pasaporte de la innovación de Madrid”. Crear un espacio físico de referencia en un entorno emblemático, que sirva de carta de presentación de Madrid a nivel global. Creación de un Consejo de la Innovación y el Emprendimiento en el que estén representados TODOS los agentes del ecosistema. Fomentar la cultura de la innovación y el emprendimiento. Hablar en positivo. Evitar la crítica persistente. Potenciar la diversidad, desde todos los ángulos. Madrid tiene no solo que atraer talento, sino también tiene que ser capaz de retenerlo. Convertir a Madrid en referente de sostenibilidad Incentivar la innovación y el emprendimiento con medidas fiscales que impacten tanto a la inversión como al desarrollo de la investigación. Por supuesto, la financiación. Se necesitan mejoras en la canalización de los fondos públicos europeos y eso se conseguirá con consenso y generando sinergias entre los diferentes actores. Tras la presentación de los resultados de la ‘2ª Radiografía de la Innovación y el Emprendimiento en Madrid’, ha tenido lugar una mesa redonda en la que importantes actores del ecosistema han debatido sobre las conclusiones y recomendaciones extraídas del informe. Moderada por Antonio González, CEO de Impact Hub, ha contado con la participación de: Ana Cremades, Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid; Víctor Valdés, Director de Ventas Administración Pública en Telefónica; Pedro Muñoz, Head de Open Innovation en BBVA; Inés Sagrario, CEO de la startup Ekonoke; e Iván Martínez, Subdirector de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid.

Todos los ponentes han estado de acuerdo en la necesidad de dinamizar el ecosistema emprendedor de Madrid y crear conexión entre los agentes que lo forman. “Las oportunidades de innovación están en el ecosistema, el problema es que hay muchas iniciativas dispersas, y nos falta una conexión entre todas ellas y un espacio de referencia”, ha asegurado Pedro Muñoz, Head de Open Innovation en BBVA. Por su parte, Ana Cremadres, Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, ha apuntado que “las administraciones somos herramientas del ecosistema. Desde la Comunidad de Madrid queremos crear una red entre las 20 entidades de enlace que existen y tratar de coordinarlas; por ello hemos aumentado el presupuesto en investigación y en innovación en casi un 50% para invertir en proyectos de conexión y colaboración eficiente del ecosistema. Algo en lo que va a contribuir la puesta en marcha de la Oficina del Impulso dentro de madri+d, que ayudará a las universidades, a los IMDEA y a todos los agentes del sistema regional de I+D+i a convertir a Madrid en esa región competitiva que queremos”.

Por su parte, Víctor Valdés, director de AAPP de Telefónica en el Territorio Centro, ha reconocido el trabajo realizado por MIDE que sitúa a Madrid entre las ciudades europeas más atractivas para el emprendimiento y la creación de startups y ha asegurado que para ello “han contado con la apuesta firme de Telefónica por dotar a la región y a la ciudad de las mejores infraestructuras de ultra banda ancha, con fibra y tecnología móvil”.

En este sentido, Valdés ha destacado la importancia de “trabajar unidos sector público y privado para aprovechar el momento histórico que vivimos y apostar por una digitalización sostenible”. En su intervención, el director territorial de AAPP de Telefónica ha reiterado la apuesta de la compañía de telecomunicación “por acompañar a las empresas y AAPP de la región en su proceso de transformación digital y por apoyar la innovación abierta y el talento emprendedor”. En este sentido ha recordado el reciente anuncio de Telefónica de convertir su sede de Madrid “en un HUB tecnológico de innovación y talento que formará a 100.000 personas y situará a España como líder indiscutible en innovación”.

Tras la mesa redonda, ha sido el turno de la intervención de Fidel Rodríguez Batalla, Viceconsejero de Ciencia, Innovación y Universidades de la Comunidad de Madrid, quien ha apuntado que “la Comunidad de Madrid es puntera en innovación e investigación en España, nuestro objetivo es estar en esa liga de cuatro o cinco grandes ciudades europeas como Londres o Berlín”.

Gabriel Torres, Pascual Innova Director y Presidente de MIDE, ha sido el encargado de cerrar la jornada, con estas declaraciones: “Estamos en un mundo donde la economía colaborativa está probado que genera valor, es importante la escucha activa para generar conocimiento, potenciar la conexión para crear oportunidades reales y fomentar la visibilización para maximizar el impacto. En MIDE trabajamos para facilitar estas conexiones y convertir a Madrid en referente en el ecosistema de la innovación global”.

