BeGas se compromete con la descarbonización liderando la renovación de flotas de transporte urbano pesado

viernes, 19 de noviembre de 2021, 17:19 h (CET) El fabricante de motores ecológicos, BeGas, ayuda a empresas públicas y corporaciones locales a descarbonizar el transporte gracias a su servicio de sustitución de los motores diésel más contaminantes y la instalación de los BeGas EVO 3 en vehículos nuevos Son muchos los retos en materia de movilidad que afrontan las corporaciones locales de las ciudades españolas en la actualidad. Reducción de las emisiones contaminantes, soluciones que tengan en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la introducción de energías limpias en el sistema de transporte urbano son algunos de ellos.

Para ayudarles en esta tarea, BeGas, fabricante de motores ecológicos propulsados al 100% por autogás o biogás licuado, reafirma su compromiso con la descarbonización del transporte y presentará sus soluciones ecológicas en las XXVIII Jornadas Técnicas de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA). Un encuentro centrado en la gestión de residuos urbanos y la limpieza viaria, que tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

BeGas, como miembro de la asociación, acude a las jornadas para presentar el motor EVO 3 de 8 cilindros en V destinado a vehículos pesados urbanos (autobuses, camiones de recogida de residuos, etc). Este propulsor, desarrollado en colaboración con el CDTI y que ya rueda en vehículos públicos de Santander y Valencia, puede instalarse en vehículos pesados a través de dos soluciones innovadoras.

La primera de ellas es la remotorización, es decir, la sustitución de los motores diésel más contaminantes por un motor de BeGas. Una alternativa con la que empresas y entidades locales conseguirán alargar de manera sostenible la vida útil del vehículo. Y es que con la introducción de estos motores se consigue evitar la generación de más de 80.000 kg de residuos en una pequeña flota de cinco camiones. En segundo lugar, para aquellas organizaciones que quieran integrar un motor propulsado por autogás o biogás licuado desde el inicio, BeGas también instala sus motores en vehículos nuevos, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera hasta en un 80% gracias al uso del biogás licuado.

Sin embargo, la oferta de la compañía no acaba aquí. Además de ser pionera en la fabricación de motores de biogás licuado homologados a nivel europeo y la única en España que los integra en vehículos nuevos, la compañía presentará en Chiclana de la Frontera un nuevo motor que se encuentra en proceso de homologación.

Se trata de un propulsor de tamaño reducido, 4 cilindros, con el que BeGas abracará los vehículos desde las 3,5 toneladas. Este nuevo propulsor, quiere ser una solución más para fomentar la presencia de vehículos ecológicos de menor tamaño.

Dos motores y cuatro vehículos en exposición

Los motores de 8 y 4 cilindros podrán verse en exposición en el estand de la compañía junto a cuatro vehículos en los que BeGas ha instalado su innovador motor, tres de ellos cedidos por la compañía de servicios urbanos Urbaser.

