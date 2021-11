Clausura de la exposición de Arte Social de Ramón Llinas en Logroño

El pasado jueves 18 de noviembre se clausuró la exposición de Arte Social de Ramón Llinas patrocinada por CaixaBank en el Centro Gran Vía de la Fundación Caja Rioja. La obra expuesta forma parte del proyecto de Arte Social del artista con un mensaje comprometido con los colectivos más desfavorecidos El pasado jueves 18 de noviembre se clausuró la exposición de Arte Social que bajo el título Renunció al cero ha tenido lugar desde el 27 de octubre en el Centro Gran Vía de la Fundación Caja de la Rioja, patrocinada por CaixaBank.

La exposición recogía una muestra significativa de la pintura de Ramón Llinas (1962) del período 2013 a 2021 y ha sido seguida con gran interés no solo por el público en general, sino también por aquellas personas especializadas en arte contemporáneo.

Ramón Llinas es un artista reconocido internacionalmente que ha expuesto su obra de arte contemporáneo en Roma, París, New York, Israel, República Checa, Sudáfrica, etc. Esta muestra de Logroño había creado una gran expectación porque hacía más de un lustro que Ramón Llinas no exponía en nuestro país. Sus últimas exposiciones en España fueron Zaragoza (2011), Tarragona (2015) y Figueres (Girona) e Ibiza (Illes Balears) (2016).

El pintor Ramón Llinas explica los mensajes de Arte Social que aparecen en sus pinturas: “Lo que el artista quiere es enamorar a sus propias palabras, para transformarlas en expresiones visuales.”

Y confía en la solución de los problemas de la sociedad a través de la educación: “¿Cuándo la sociedad tomará las normas de trabajar del Arte Social? La educación no decadente, sin la envidia y la ignorancia acechando entre los ‘fake news’ de Internet. Tenemos la verdad en los pinceles y con ellos podemos expresar nuestras emociones y la fehaciente solución a los problemas.”

Por último, el pintor invita a interpretar y disfrutar de sus telas: “Intenta disfrutar socialmente de mis telas, las que ahora, hoy, te mostramos aquí: También tú, ¡renuncia al cero!” y también a dar un paso adelante y comprometernos. El mismo Ramón Llinas impulsa su proyecto de Fundación de Arte Social Ramón Llinas con el objetivo de contribuir a una mejora de la sociedad a través de la expresión artística. Tal como se define en su propia página web "Ramón Llinas cree en el valor del Arte como herramienta de integración de los colectivos en riesgo de exclusión social como migrantes procedentes de cualquier cultura, afrodescendientes y otras personas discriminadas por razón de etnia, género o por cualquier otra causa".