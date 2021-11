Schneider Electric incluida en la lista anual de Fortune "Change the World" Comunicae

viernes, 19 de noviembre de 2021, 17:07 h (CET) Schneider Electric se mantiene entre los 50 mejores. Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de Schneider Electric con la sostenibilidad y la acción positiva para el clima en todo su ecosistema empresarial SchneiderElectric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido nombrada parte de la lista Fortune Change the World 2021, una clasificación mundial de las 50 principales empresas que tienen un impacto social o medioambiental positivo a través de actividades integradas en su estrategia y operaciones comerciales principales. Schneider Electric mantiene su puesto entre los 50 primeros de la lista en reconocimiento a sus esfuerzos por impulsar el cambio dentro de su ecosistema empresarial como parte de los esfuerzos de sostenibilidad de la empresa. La inclusión de Schneider Electric en la lista de Fortune se produce tras su reconocimiento en febrero como la empresa más sostenible del según Corporate Knights.

Potenciar las acciones en favor de la sostenibilidad

A raíz del reciente informe del Intergovernmental Panel on Climate Change y las Naciones Unidas, es evidente que el camino hacia un mundo positivo e inclusivo desde el punto de vista climático requiere una mayor colaboración de las empresas, los socios, los proveedores y los gobiernos.

Como líder del sector que tiene la sostenibilidad en el centro de la estrategia desde hace 15 años, Schneider Electric ha continuado su liderazgo de larga recorrido en el ámbito de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) mediante el lanzamiento de su programa de impacto de sostenibilidad 2021 - 2025 a principios de 2021. Diseñado para acelerar la entrega de resultados concretos alineados con cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, esto se alinea con seis compromisos a largo plazo sobre el clima, la eficiencia de los recursos, los principios de confianza, la igualdad de oportunidades, el aprovechamiento del poder de todas las generaciones y el empoderamiento de las comunidades locales.

La inclusión de Schneider Electric en la lista de este año por parte de Fortune es una prueba más de su compromiso para alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones y para sus proveedores y clientes. Para muchas empresas, las emisiones más grandes y difíciles de abordar son las de alcance 3, es decir, las emisiones de las actividades indirectas en toda la cadena de valor, incluidos los proveedores. Para hacer frente a esto, Schneider Electric lanzó el Proyecto Cero Carbono en 2021 para apoyar a sus principales 1.000 proveedores - que representan el 70% de las emisiones de los proveedores de Schneider Electric - a reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2025. En solo seis meses, el grupo registró el 91% de sus principales proveedores, que aprovecharán la experiencia y los conocimientos de Schneider Electric junto con formaciones, herramientas y soluciones climáticas.

Trabajando por un mundo respetuoso con el medio ambiente

Como prueba de su importante compromiso con la sostenibilidad, incluso durante la pandemia, el objetivo común ha sido siempre luchar contra el cambio climático y ayudar al mundo a reducir las emisiones de CO2 , con el fin de mantener el aumento de la temperatura media mundial en un nivel igual o inferior a 1,5ºC.

Junto con los compromisos de Schneider Electric de reducir las emisiones de sus clientes, este compromiso se ha demostrado con 263 millones de toneladas de emisiones de CO2 ahorradas y evitadas desde 2018. Para finales de 2025, la empresa también se ha fijado objetivos clave, como ahorrar y evitar 800 millones de toneladas de emisiones de CO2 y proporcionar acceso a la electricidad verde a 50 millones de personas.

Mientras que para alcanzar los objetivos del cambio climático es necesario impulsar una nueva generación de soluciones innovadoras, es crucial que las empresas, los inversores y el gobierno dejen de depender únicamente de los nuevos modelos de negocio y de la innovación política. Salvando esta brecha en la industria, Schneider Electric ha estado creando valor de negocio asociándose e invirtiendo en innovación climática para aumentar la electrificación mientras se acelera la transición de la energía limpia, los vehículos eléctricos impulsados por la digitalización.

Los proyectos de la compañía con organizaciones como Enel, el mayor distribuidor de electricidad de Italia, muestran el compromiso de Schneider Electric de promover la adopción de energías renovables para una generación de energía más limpia y unas redes eléctricas más estables.

Con nuevas soluciones que requieren la mentalidad y la agilidad de una start-up son necesarias en estos mercados de rápida evolución y para construir un ecosistema de innovación abierta, Schneider Electric se compromete a hacer que la sostenibilidad sea una realidad para todos a medida que la empresa acelera hacia adelante.

Acerca de Change the World List

La lista anual de Fortune clasifica a las empresas según cuatro criterios: impacto social medible, resultados empresariales, grado de innovación e integración corporativa. La lista se elabora en colaboración con la Iniciativa de Valor Compartido, y los editores de Fortune seleccionan la lista final y la clasificación basándose en los informes y análisis de la revista.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.