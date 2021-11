ofertasamsung.com se dedica a la venta de telefonía nueva y reacondicionada del fabricante Samsung y otros productos de la marca Emprendedores de Hoy

Los móviles son artículos de primera necesidad actualmente. Esto se debe a que se han convertido en algo imprescindible para mantenerse comunicado con familiares y amigos, así como para optimizar las tareas del día a día.

Sin embargo, no todo el mundo cuenta con el presupuesto suficiente para comprar un teléfono móvil de alta gama. Por esta razón, existen empresas como ofertasamsung.com que se dedican a proveer ofertas de dispositivos Samsung o móviles de esta marca reacondicionados, para darle al cliente un producto de alta calidad y que al mismo tiempo sea económico. Además, todos los productos tienen una garantía de funcionamiento óptimo y se pueden visualizar y adquirir a través de su página web.

Razones para comprar dispositivos reacondicionados de Samsung Un teléfono reacondicionado es un dispositivo que ha sido vendido a la tienda por un anterior propietario, pero que ha sido restaurado y, en la mayoría de los casos, se presentan como si fuesen nuevos. Estos productos pueden haber sido obtenidos en redes y minoristas que poseen teléfonos los cuales fueron devueltos por clientes dentro del “período de reflexión” de 30 días, después de firmar un contrato.

Adquirir dispositivos Samsung en estas condiciones supone no solo un ahorro económico de más del 30% para el cliente, sino también un apoyo para el medioambiente, ya que evita el gasto de residuos y desechos empleados en la fabricación de nuevos aparatos.

Por otro lado, ofertasamsung.com se caracteriza por su responsabilidad y garantía. Esto es gracias a que antes de ponerlos a la venta se asegura de que todos los dispositivos Samsung reacondicionados se revisen y se prueben minuciosamente con un sistema de testeo exhaustivo. De esta forma, se garantiza que estén en perfecto estado.

Las pruebas realizadas incluyen un análisis de batería, comprobación del funcionamiento de los botones, la velocidad del dispositivo, las cámaras y que el software este actualizado. También se verifica la calidad del audio y la capacidad de respuesta de la pantalla, así como la correcta conexión a Wi-Fi y 3G/4G.

Productos y telefonía nueva de Samsung ofertasamsung.com ofrece una gran variedad de telefonía Samsung completamente nueva en la que se incluyen los modelos Galaxy A, Galaxy J, Galaxy M, Galaxy S, Galaxy Note, tabletas como Galaxy Tab A, Galaxy Tab S, Galaxy Tab Active y relojes inteligentes.

Asimismo, se pueden encontrar accesorios como auriculares, altavoces, cargadores, cables y fundas, entre otros. Todos los productos se venden con una oferta y los clientes disponen de hasta 30 días de prueba.

Los modelos usados tienen 1 año de garantía. De esta manera, generan mayor confianza a los consumidores. Con esta medida, ofertasamsung.com propone brindarle al cliente un producto Samsung de calidad y le permite ahorrar hasta un 60% del precio original.

En conclusión, las personas que deseen adquirir teléfonos nuevos o reacondicionados de la reconocida marca Samsung pueden entrar a la página web de ofertasamsung.com y elegir el que desean.

