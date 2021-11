Decoración y pintura JS, primera empresa de decoración que admite el pago con Bitcoins en España Comunicae

viernes, 19 de noviembre de 2021, 15:23 h (CET) ¿Cuáles son las tendencias en pintura de interiores en 2022? Cuanto más se acerca el final del año, más se habla de las tendencias en la paleta de colores de pintura en 2022. Si se está planeando renovar o actualizar el interior del hogar, es el momento de informarse sobre lo que será relevante en el próximo año y empezar, como siempre, por el color ¿Cuál es la mejor manera de pintar las paredes? ¿Qué tonos elegir para pintar el techo? ¿Cuáles son los mejores tonos para los detalles? Todas estas cuestiones preocupan a quienes quieren renovar la vivienda según las tendencias actuales.

Las grandes empresas de pintores Madrid desvelan las 5 mejores tendencias para el próximo año.

Entre un año y otro nunca hay una parada repentina para un reinicio con otro estilo o color que rompa completamente con el pasado. En cambio, las tendencias tienden a consolidarse y convertirse en estados de ánimo o estilos de decoración recurrentes.

El gusto estético en el diseño de interiores es un proceso lento, no un desfile de moda, por lo que debe madurar y desarrollarse al ritmo adecuado. Al fin y al cabo, construir una casa es un proceso lento; no se trata sólo de pintar una pared, sino de crear una verdadera arquitectura real para vivir.

A pesar de que las grandes empresas suelen hablar de colores impactantes, en parte para dar que hablar y en parte para romper con las tendencias neutras siempre en boga, a (casi) nadie le gusta el ambiente discotequero de los años 70. Muchos prefieren un toque más lujoso y moderno.

La comodidad es la prioridad a la hora de amueblar lo hogares. Se prefiere rodearse de piezas acogedoras que ayuden a relajarse y a crear un aspecto acogedor en el hogar.

Portal Pintores muestra cuáles serán las tendencias de las paletas de colores de 2022

Tendencia 1: Elegante contemporáneo

Esta paleta de colores combina la calidez de la madera con un ambiente sencillo y moderno, dando a esta paleta un aspecto rico y sofisticado en el que todo está en su sitio. La base del mobiliario es minimalista contemporánea, con muebles a medida y textiles de color medio/oscuro. El factor sorpresa lo aporta el toque inusual y femenino del rosa y el negro.

Los muebles son fuertes y cómodos, con curvas (por ejemplo, la mesa) que rompen las líneas demasiado rígidas o estáticas.

Se trata de una estrategia muy interesante cuando se quiere asegurar una base de mobiliario muy sencilla e impresionar con un elemento casi totalmente descontextualizado. De hecho, no está fuera de contexto y consigue completar de forma interesante un diseño muy probablemente mundano.

Tendencia 2: Organic chic

El neutro es el protagonista absoluto de esta paleta, que hace del material su punto fuerte.

El deseo de experiencias táctiles se refleja en el diseño, con el uso de fibras y materiales naturales como la madera en bruto, el lino deconstruido y las plantas o flores secas.

Esta paleta brilla como telón de fondo tranquilizador y refresca cualquier espacio. El toque de azul índigo rompe el look total cálido y crea un tono sutil pero sorprendente.

La tendencia hacia un equilibrio constante de calor y frío permite abrazar el crecimiento, avanzar hacia una nueva visión. También se puede utilizar la verde oliva, el color de 2022, en lugar del azul.

Tendencia 3: Lujo neoclásico

Quizás este look sea el más "querido por los españoles". El uso de motivos elegantes como los mármoles, combinados con metales y parquets, consigue transmitir una sensación de sofisticación que pocas combinaciones proporcionan.

Más clásico o más moderno, siempre sigue siendo elegante.

La paleta es discretamente plana, para apoyar y resaltar la fuerza y la clase únicas que sólo el veteado de los mármoles posee.

Esta paleta evoca una cálida nostalgia y un optimismo inquebrantable mientras se recuerda con cariño el pasado y se mira la posibilidad del futuro mezclando lo antiguo y lo nuevo. Las paredes son casi siempre neutras, sin picos de color. Por el contrario, el blanco es el gran protagonista del diseño, junto con el perfecto color mantequilla cuando hay varios marcos y revestimientos de madera.

Este estilo es el preferido si el estado de ánimo es femenino y lujoso, sin dejar de ser sencillo, es decir, sin ostentación.

Tendencia 4: Industrial matizado

Esta paleta utiliza colores oscuros para los muebles y colores claros para los suelos, las paredes y los accesorios. Es un tipo de look industrial en el que el uso del color suaviza los bordes y es más adecuado para entornos domésticos.

Para los accesorios se pueden utilizar tonos como el eucalipto, el verde agua o el verde oliva, el coral o langosta, que oscilan libremente entre los cálidos y los fríos.

El diseño interior de esta paleta se centra en un poderoso deseo de ir más allá de la estética industrial estándar, de dar forma a nuevos lenguajes, de crear nuevas historias y de ser el centro del propio hogar, aunque con algunos colores adicionales.

Tendencia 5: Suite urbana

Este look gustará a los amantes de los grises. Se trata de una paleta plana de ciudad, perfecta para crear espacios tranquilos y pacíficos, que es exactamente lo que se necesita para el año que comienza. Lo suficientemente oscura para añadir color y profundidad, pero lo suficientemente ligera para seguir siendo relajante.

Al suelo (normalmente de parqué) se le añaden colores grises como el hormigón y tejidos masculinos como el cuero y la piel.

El cristal y los metales contribuyen a un aspecto sofisticado y moderno que no pasará de moda. La iluminación y el uso de muebles o piezas de diseño desempeñan un papel fundamental.

